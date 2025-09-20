Equipatge de mà: el que has de saber per evitar pagar de més al teu vol
Un de cada quatre passatgers es veu obligat que la maleta sigui enviada al celler de l'avió per una suposada "falta d'espai" a la cabina
Pedro Sanjuán
La promesa d'un vol a preu de ganga ha esdevingut per a molts viatgers com el punt de partida d'una frustrant carrera d'obstacles econòmics. El que comença com una tarifa irresistiblement baixa, sovint acaba sent un cost significativament més gran una vegada se sumen els extres. La pràctica més controvertida i estesa és el cobrament de suplements per l'equipatge de mà, una estratègia que les aerolínies de baix cost han perfeccionat per inflar els beneficis a costa de la claredat i els drets del consumidor. Un estudi recent i exhaustiu de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha posat xifres a aquesta percepció generalitzada: de mitjana, el bitllet s'encareix en 56 euros per aquest concepte.
Aquesta estratègia comercial no només impacta a la butxaca, sinó que genera una profunda desconfiança. Segons l'enquesta de l'OCU, feta a més de mil passatgers, un aclaparador 77% creu que l'únic propòsit d'aquestes taxes és "enganyar el consumidor i augmentar-ne els beneficis". Aquesta sensació es veu agreujada per una evident manca de transparència, ja que molts viatgers es troben amb el cobrament en fases avançades del procés de compra o, pitjor encara, en el moment del check-in (36% dels casos) o directament a la porta d'embarcament (20%), quan la capacitat de reacció és nul·la i l'única opció és pagar per no perdre el vol.
Una necessitat convertida en luxe
El nucli del conflicte rau en la mateixa definició de l'equipatge de mà. Pels consumidors i les organitzacions que els defensen, una maleta de cabina no és un caprici, sinó un element essencial del viatge. Conté objectes de valor, medicaments, documents importants i articles de primera necessitat que no poden facturar o no han de ser facturats. Per això, l'OCU insisteix que l'equipatge de mà “no és un luxe, sinó una necessitat”. Tot i això, les aerolínies han aconseguit transformar aquest element bàsic en un servei prèmium pel qual cobren sistemàticament.
La situació arriba a ser paradoxal i fins i tot abusiva. L'estudi revela que, fins i tot després d'haver pagat el suplement corresponent, un de cada quatre passatgers es veu obligat que la maleta sigui enviada al celler de l'avió per una suposada "falta d'espai" a la cabina. Això no només invalida el propòsit del pagament, sinó que afegeix la molèstia i la pèrdua de temps d'haver d'esperar a la cinta d'equipatges de l'aeroport de destinació, eliminant un dels principals avantatges de viatjar lleuger. El 92% dels enquestats ho tenen clar: aquest tipus d'equipatge hauria d'estar inclòs de manera inherent al preu del bitllet.
La batalla legal i la pressió reguladora
La creixent indignació dels passatgers ha trobat ressò a les institucions. El Ministeri de Consum espanyol ha pres cartes a l'assumpte de manera contundent, considerant aquesta pràctica com a abusiva. En una acció sense precedents, al novembre va sancionar cinc aerolínies de baix cost amb una multa històrica que puja a 179 milions d'euros. La sanció no només va ser deguda al cobrament per l'equipatge de mà, sinó també a altres pràctiques reiterades com impedir el pagament en efectiu o cobrar per l'assignació de seients contigus a menors i persones dependents.
La pressió no és només nacional. El debat ha escalat fins al Parlament Europeu, on la Comissió de Transports ja ha proposat una resolució per unificar la normativa i reconèixer el dret del passatger a portar, sense cost addicional, dues peces a la cabina: un article personal petit (com una bossa o motxilla de fins a 40 x 30 x 15 cm) i una maleta de mà de fins a 120 centímetres de volum. Aquesta mesura busca posar fi a l'arbitrarietat actual, on cada companyia aplica les seves pròpies regles i preus, creant un caos normatiu que només beneficia l'aerolínia.
Com reclamar i defensar els teus drets
Davant d'aquest panorama, la resignació no és l'única sortida. Organitzacions com l'OCU animen activament els consumidors a fer un paper proactiu i reclamar la devolució dels imports abonats per aquests conceptes abusius. El primer pas és fonamental: conservar tots els justificants. Bitllets, targetes d'embarcament, correus de confirmació i, sobretot, els rebuts o extractes bancaris que demostrin el pagament del suplement són proves imprescindibles per fonamentar qualsevol reclamació.
El procés consisteix a dirigir-se primer al servei d'atenció al client de la mateixa aerolínia. Si la companyia ignora la petició o la denega, el pas següent és escalar la queixa a les autoritats de consum competents o fins i tot recórrer a la via judicial. Sumar-se a campanyes informatives i accions col·lectives, com les impulsades per l'OCU, també augmenta la pressió sobre les companyies i dona visibilitat al problema. En definitiva, la batalla contra aquestes clàusules abusives es lliura tant als despatxos institucionals com a través de l'acció individual i organitzada dels passatgers, que tenen el poder d'exigir un tracte més just i transparent.
