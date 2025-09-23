Els motius pels quals has de fer testament encara que no tinguis gaires propietats: "Cal aconseguir una primera còpia, que és més barat"
"També pots tenir una moto i així pots decidir a qui l'hi deixaràs" explica l'advocada Laura Lobo
Pedro Sanjuán
El testament moltes vegades ens sona a una cosa llunyana, un acte que només es fa si ets molt més gran i arriben els teus últims dies de vida.
Tot i que majoritàriament pugui ser així, moltes vegades pot suposar un alleugeriment per als teus familiars realitzar el testament en un estat de salut òptim i encara amb molts anys de vida al davant.
D'això en parla l'advocada experta en herències Laura Lobo, que explica les tres raons per les quals cal fer sempre el testament, tot i que sembli que encara queda lluny el moment en què aquest sigui necessari: "Molta gent creu erròniament que si no té cases o terrenys no ha de fer testament".
"Això no és cert i sempre és recomanable fer-ho per 3 motius", així comença un dels últims vídeos que ha publicat al seu perfil d'Instagram, on compta amb més de 83.000 seguidors.
Les tres raons per les quals sempre cal fer testament
Lobo explica els motius pels quals has de fer el testament: "El primer és que la tramitació d'una herència és més ràpida i econòmica quan hi ha testament".
Sense testament cal fer la declaració d'hereus abintestat, que per regla general sol trigar més temps i sol ser un desemborsament més gran, alerta l'advocada.
La segona raó és per determinar qui pagarà els teus béns: "El fet que no tinguis béns grans, com cases o terrenys no implica que no puguis decidir on van a parar la resta dels teus béns, com els comptes bancaris o simplement coses que per tu siguin importants, com pugui ser una col·lecció de llibres, discos o bosses. També pots tenir una moto i així pots decidir."
Finalment, Lobo explica que a través del testament no només es decideix on van a parar els teus béns: "També es pot designar un tutor per als fills menors, perdonar un deute que una persona tingui amb tu i hi ha moltes més coses que es poden fer".
Un element important
"Hi ha molta gent que no té testament perquè ho va deixant i potser després arriba un moment que moren sobtadament o ve una malaltia sobrevinguda o algú que considera que no ho ha de fer", avisa l'advocada.
"Cal aconseguir una primera còpia, autoritzada, que és més barat que si no se'n té i quan no n'hi ha, es distribueix l'herència d'acord amb el que digui la Llei. És un element important".
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Dues fleques de Manresa i Berga, entre les que millor fan el pa de pagès
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Macrodispositiu per desallotjar més d’un centenar de persones d’un càmping il·legal de Mataró
- Detecten el mètode scalping a Manresa: estafen dues persones als caixers de la ciutat
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- L'endemà del temporal: una pedra talla durant una hora la linia d'FGC de Manresa a Barcelona
- Confirmen que el segon cos trobat a Sant Quintí de Mediona és el pare del nen de Masquefa arrossegat per l'aigua