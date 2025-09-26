Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: "Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne"
A més, quan creus que has de fer-la? Amb 30, 50 o 70 anys?
Pedro Sanjuán
Un testament és un document essencial per determinar el destí dels béns d'una persona després de la seva mort. Tenir un testament ben escrit i clar no només proporciona tranquil·litat a la vida, sinó que també facilita la gestió patrimonial i legal en un moment tan delicat.
Laura Lobo, advocada especialitzada en herències, adverteix de la importància de fer testament encara que no es tinguin béns immobles o es vegin com quelcom llunyà. "Entenc que potser per mandra, per manca de coneixement, simplement perquè també comporta un cost, o fins i tot perquè està relacionat amb la mort, molta gent no té testament", explica en un pòdcast de l'Institut Europeu d'Assessorament Fiscal (INEAF). També hi ha, explica, casos de morts sobtades o malalties sobtades.
Per què fer testament?
Molta gent creu que els testaments només són per a aquells que acumulen molts actius. Res més lluny de la realitat. Per això, l'advocada explica algunes de les raons de pes per fer testament. D'una banda, tenir testament redueix costos i redueix la paperassa. "El procés és més fàcil i ràpid quan hi ha testament que quan no n'hi ha. Si hi ha testament, ja tens el document, per tant, és més barat, per exemple, que si no tens testament i has de tramitar una declaració d'hereus", explica.
"La declaració d'hereus costa més a la notaria i també triga més perquè es triga aproximadament un mes a tramitar-se. A més, quan no hi ha testament, l'herència es distribueix segons la llei, mentre que quan hi ha testament, és el mateix testador qui decideix com vol que es deixin els seus béns i com vol que es tracti tot", emfatitza Lobo, i afegeix que els hereus també reben els béns abans si hi ha testament que si no n'hi ha.
D'altra banda, Lobo desmenteix el mite sobre que fer testament només val la pena si es tenen molts béns i propietats. "Només perquè no tinguis grans actius, com cases o terrenys, no vol dir que no puguis decidir on van la resta dels teus actius, com comptes bancaris o simplement coses que són importants per a tu, com una col·lecció de llibres, discos o bosses de mà. També pots tenir una motocicleta, de manera que pots decidir a qui la deixaràs", argumenta.
Així mateix, és important que els testaments no només es refereixen a actius i propietats. Lobo explica que "també pots nomenar un tutor per a fills menors, perdonar un deute que algú et deu i moltes altres coses que es poden fer".
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Detinguts quatre controladors d'accés d'una discoteca de Sant Fruitós usar armes il·legals en un enfrontament
- Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- La mitjana de la C-55 es converteix en una perillosa presa quan hi ha temporals