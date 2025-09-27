Les declaracions del cap de Ryanair per cobrar-te per la teva motxilla: "No em disculparé en absolut per això"
L'aerolínia irlandesa de baix cost eleva les bonificacions als empleats per detectar motxilles massa grans i elimina el límit mensual
Lola Gutiérrez
Els estratagemes de Ryanair per esprémer la butxaca dels seus soferts clients són un dels segells d'identitat de la companyia aèria irlandesa. Juntament amb els baixos preus dels vols, tot sigui dit.
En un nou pas en la línia d'esgarrapar els màxims diners possibles, la firma ha anunciat que planeja elevar les bonificacions als seus treballadors que detectin passatgers que viatgen amb equipatges que superin les mesures permeses.
En una roda de premsa a Londres, el director executiu de l'aerolínia, Michael O'Leary, ha detallat que els incentius per als empleats que interceptin els equipatges abans de pujar a bord, que actualment són d'1,50 euros per peça, augmentaran a 2,50 euros des del novembre. A més, s'eliminarà el límit mensual d'aquesta prima, fixat ara en 80 euros.
Motxilla de 40 x 30 x 20 cm
"No em disculparé gens per això. Vull que el nostre personal de terra detecti les persones que estan enganyant el sistema", va dir el CEO de Ryanair, segons recullen mitjans britànics citats per l'agència Efe.
Segons les normes de la companyia irlandesa, tots els passatgers poden portar gratuïtament una peça petita d'equipatge (generalment una motxilla), que ha de cabre sota el seient de l'avió i no superar les dimensions màximes de 40 x 30 x 20 centímetres. Si a l'embarcament els treballadors de Ryanair detecten que una motxilla supera aquestes mesures, el viatger haurà de pagar una penalització que sol rondar els 70-75 euros.
Pagar per la maleta de mà
En cas de voler pujar a bord una maleta de mà, de fins a 55 x 40 x 20 centímetres, Ryanair també obliga a pagar una quota addicional.
O'Leary ha subratllat que no entén per què encara hi ha gent que viatja amb motxilles grans i pensa que travessarà la porta d'embarcament sense que ningú se n'adoni. "Ens n'adonarem i haurà de pagar per la motxilla. No podrà pujar a l'avió si no ho fa", ha manifestat.
Rècord de viatgers
L'aerolínia irlandesa va transportar un nombre rècord de 200 milions de passatgers els dotze mesos anteriors al març del 2025, segons les últimes dades disponibles, i es va convertir en la primera companyia europea a aconseguir aquesta fita.
En aquest sentit, el directiu de Ryanair assegura que el "99,9% dels passatgers" compleixen les normes i que les persones que paguen una tarifa addicional a la porta d'embarcament és "inferior al 0,1%" dels clients, és a dir, 200.000 a l'any.
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna
- Cinc santuaris del pa: les fleques de la Catalunya central per als panarres
- Denuncien un home a Manresa per transportar aliments en mal estat i sense refrigerar
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades
- L’històric circuit de Can Padró i la finca estan a la venda per 4 milions d'euros
- Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa