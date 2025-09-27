Laura Lobo, experta en herències: "Aquests són els tres errors més comuns en fer testament"
El testament és una de les eines legals més útils per donar seguretat a la família
C. Suena
Cada vegada més persones decideixen deixar per escrit la seva voluntat per evitar conflictes entre hereus. El testament és una de les eines legals més útils per donar seguretat a la família, però redactar-lo a la lleugera pot tenir conseqüències inesperades. Allò que a primera vista sembla senzill, «meitat per a cada fill» o «tot per a la meva parella», a la pràctica pot generar embolics administratius, càrregues fiscals inesperades o fins i tot que el patrimoni acabi en mans diferents de les que un imaginava.
En aquest context, hi ha tres errors que es repeteixen una vegada i una altra i que convé conèixer abans de signar res.
Error 1: pensar que basta repartir l’herència
La majoria de gent que s’anima a fer testament parteix del clàssic: «la meitat per a cada fill» o «tot per a X persona». Sobre el paper sembla senzill, però a la pràctica es pot convertir en un problema. Si els teus hereus són menors quan moris, l’administració del patrimoni recaurà en l’altre progenitor. I pot ser que no sigui la persona en la qual tu havies pensat.
El mateix passa si decideixes deixar part als teus nets sent encara menors: al final seran els seus pares qui gestionin aquesta herència. Per això és clau anticipar escenaris i escriure un testament que eviti situacions indesejades.
Error 2: oblidar que Hisenda també hereta
Un testament no només reparteix béns, també reparteix factures. En rebre una herència hi entren en joc dos impostos: l’impost de successions i la plusvàlua municipal si hi ha immobles.
Cada comunitat autònoma té les seves bonificacions, i de vegades una planificació mínima en vida pot estalviar molts diners després. Reordenar titularitats, donar certs béns o preveure llegats específics pot marcar la diferència entre una herència assumible o un mal de cap.
Error 3: creure que no pots decidir res
Hi ha la idea que la llei ho lligui tot de mans, que la legítima i els hereus forçosos impedeixen qualsevol decisió. I no és veritat. L’ordenament permet eines com els llegats, les substitucions fideicomissàries o la designació d’administradors per a menors. Tot això et dona marge per modelar la teva herència segons la teva voluntat.
El que realment limita molts és caure en el «testament estàndard» que no contempla res més enllà d’un repartiment genèric.
Com deixar un testament a prova de conflictes
A partir d’aquí convé escoltar qui ho veu cada dia. En un dels seus vídeos, @lauraloboabogada adverteix que un testament genèric rarament recull la veritable voluntat de la persona. La clau, assenyala, està en preveure conseqüències, planificar els impostos i conèixer les figures legals que amplien les decisions disponibles.
- Defineix què passarà si els teus hereus són menors.
- Estudia les bonificacions autonòmiques per pagar el just en impostos.
- Usa eines com els llegats o les substitucions per concretar la teva voluntat.
- Tria administradors per a menors amb regles clares i límits definits.
- Actualitza el testament després de naixements, separacions, compres d’habitatge o trasllats.
Un testament no és un paper per «sortir del pas». És l’eina que assegura que el teu patrimoni explica la història que tu volies explicar. I com més pensis en els detalls avui, menys sorpreses hi haurà demà.
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna
- Cinc santuaris del pa: les fleques de la Catalunya central per als panarres
- Denuncien un home a Manresa per transportar aliments en mal estat i sense refrigerar
- Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades