José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: "Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat"
L'empresari ha esdevingut una referència dins del món de l'emprenedoria
Luis Alloza
Cada cop són més les persones que han decidit seguir fidelment els consells empresarials de José Elías. El president d'Audax Renovables, entre altres negocis d'èxit com la xarxa de supermercats La Sirena, ha aconseguit forjar el seu imperi empresarial a Espanya des del no-res. El multimilionari s'ha convertit en un referent per a tots els que volen emprendre un nou negoci, i tots els seus vídeos a les xarxes socials es tornen virals en qüestió de minuts.
Amb una alta presència a xarxes socials, compta amb milers de seguidors a YouTube i Instagram, l'empresari ha llançat una publicació a LinkedIn on explica que la gran majoria de negocis fracassen per comparar-se constantment amb la competència. "Pensa en un cafè. Normalment, el preu del teu cafè no el poses tu. El posa el bar del costat. Si el bar d'un carrer el ven a 1,10 euros i el davant a 1,50, tu ja tens un preu mental. Si muntes un tercer bar, et mouràs en aquest rang", detalla.
Elías ha volgut argumentar que aquest fenomen és una de les principals traves a què s'han d'enfrontar els emprenedors. "Podràs ser el més car i donar una mica més de qualitat. També pots ser el més barat per atraure qui mira el cèntim. Però estàs atrapat", afirma l'empresari. Per a José Elías, la clau és que el negoci tingui control sobre el preu i no es deixi dictar pel mercat.
Qui marca el preu?
José Elías esmenta que, a l'hora de dur a terme un model de negoci, sempre es fa la mateixa pregunta: "Qui marcarà el preu? El mercat o jo?" Segons ell, la resposta a aquesta qüestió és determinant per a l'èxit econòmic que pugui tenir una empresa. "Quan trenques aquesta referència al cap del client ho tens tot guanyat", explica l'empresari.
A més, ha volgut incidir que si el mercat posa el preu, també imposa un límit als guanys. En canvi, si el preu el controla el mateix empresari, les possibilitats són pràcticament il·limitades. Amb aquest missatge compartit en un dels seus perfils que té a les xarxes socials, José Elías ha volgut posar de manifest la importància de l'estratègia a l'hora de fixar els preus com a eines essencials per diferenciar-se de la competència i d'un mercat cada cop més competitiu.
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Un gos cau per un barranc mentre feia una ruta amb el seu amo a Monistrol
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses catalanes
- Jordi González: 'Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor