Una notària alerta del que passa amb casa teva si la teva parella mor i no teniu testament ni fills: "Els teus sogres heretaran part de l’habitatge"
L’experta en herències assenyala què passa amb la casa quan no hi ha descendència en comú i recorda la importància d’anar al notari per protegir el cònjuge
Celia López
Si has comprat un habitatge amb la teva parella, has de tenir molt en compte que en cas que mori el teu cònjuge no tens per què heretar tota la casa, fins i tot si hi ha una hipoteca pendent i tots dos l’heu pagada a mitges. Tot i això, la notària María Cristina Clemente aclareix que si no existeix testament ni tampoc fills, són els sogres els qui podrien heretar part de l’habitatge i la parella únicament el dret a l’usdefruit.
Segons el dret a Espanya, si no existeix testament ni fills, els hereus són els pares del difunt i el cònjuge supervivent. La parella no hereta la propietat plena i només obté l’usdefruit de la meitat de l’herència. La propietat de l’habitatge passaria als pares del difunt, encara que aquesta s’hagi pagat conjuntament.
Per tant, és un error molt freqüent confiar en el «suposat dret natural» del cònjuge a quedar-se amb la llar familiar. Clemente destaca que això només es pot garantir amb un testament notarial, especialment en parelles sense fills.
Com evitar que els sogres es converteixin en hereus
Per evitar l’escenari descrit anteriorment, l’experta María Cristina Clemente recomana fer un testament davant de notari on s’expressi clarament que l’habitatge ha de quedar en propietat del cònjuge supervivent. A més, és important distribuir l’herència de manera que l’ús o l’usdefruit quedin reservats per al vidu o la vídua. També es recomana planificar l’herència amb antelació per evitar conflictes familiars i càrregues fiscals inesperades.
El testament és important per protegir el dret dels cònjuges supervivents i evitar que siguin els sogres els qui es converteixin en hereus. Si no hi ha testament i no hi ha fills, els hereus naturals són els sogres i el cònjuge només té l’usdefruit. Els beneficis de fer testament permeten deixar al cònjuge la propietat plena, simplifiquen els tràmits successoris, permeten preveure possibles escenaris familiars o fiscals. Les conseqüències de no fer-ho suposen l’obertura d’una herència intestada, regida pel Codi Civil, i la casa podria quedar fora del control del cònjuge.
Per tant, recorda que si no teniu fills i un dels cònjuges mor sense testament, la llar comuna podria acabar en mans dels pares del difunt, mentre que el vidu o la vídua només rep l’usdefruit sobre la meitat. Per evitar aquesta situació i assegurar el futur de la teva parella, el més recomanable és atorgar un testament clar i ben redactat davant de notari. Mantenir aquest aspecte legal en regla és crucial per protegir el teu cònjuge i la llar familiar.
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Un gos cau per un barranc mentre feia una ruta amb el seu amo a Monistrol
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses catalanes
- Jordi González: 'Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor