L'expert immobiliari Pau Antó enumera els quatre habitatges que no has de comprar: "L'estratègia ha d'anar sempre davant del preu"
Aquestes són les propietats que cal evitar als portals de venda segons un inversor immobiliari
Javier Fidalgo
La inversió immobiliària requereix assessoria experta i professional. Tot i això, les xarxes socials s'han convertit en un lloc perfecte perquè molts professionals comparteixin la seva experiència amb futurs compradors.
En aquest context, l'inversor immobiliari Pau Antó ha compartit una advertència sobre algunes oportunitats que apareixen als portals immobiliaris.
L'expert ha publicat un vídeo al canal de YouTube, assenyalant que el més important en una inversió immobiliària no és que sigui assequible, sinó que sigui segura i rendible en un llarg període de temps.
Segons Antó, un dels errors més habituals és invertir en una propietat amb un preu barat, però que necessita una reforma profunda i presenta problemes a la seva estructura.
"Molts veuen un pis econòmic i es llancen, però si necessita una reforma integral o presenta danys greus, aquests costos es mengen tota la teva rendibilitat", assenyala l'inversor immobiliari.
Tot seguit, Pau Antó recomana evitar els barris problemàtics, que dificulten la revaloració de l'immoble. Posteriorment, l'expert també adverteix sobre els "defectes visibles".
En aquest cas, Antó fa referència als problemes que no s'aprecien sobre l'immoble, però que condicionen la inversió. Qualsevol problema amb l'entorn o la proximitat d'una carretera o via de tren en dificulta el futur al mercat.
Finalment, l'inversor immobiliari recomana evitar els habitatges en zones turístiques si busques una rendibilitat estable: "Si busques rendes fixes, un pis en una zona molt turística et pot donar més mals de cap que alegries. L'estratègia ha d'anar sempre davant del preu".
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament