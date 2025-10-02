Montse Cespedosa, experta en hipoteques, sobre la caiguda del preu de l'habitatge: "Amb data del 2026 tampoc"
L'especialista explica els factors que mantenen el mercat de l'habitatge tensionat
Balma Simó
El debat sobre si els preus dels habitatges baixaran els pròxims anys continua generant incertesa. Per això, la hipoteca, per a moltes llars, és una de les preocupacions econòmiques més grans.
L'experta Montse Cespedosa ha volgut ser clara amb aquesta qüestió en un dels seus darrers vídeos a Instagram. "La pregunta del milió: '¿Caurà el preu de l'habitatge?' Ara com ara no, demà tampoc, amb data del 2026 tampoc”, assegura Cespedosa.
Manca d'habitatge assequible
L'especialista detalla que la raó és estructural: "Quan a Espanya es comenci a construir habitatge de protecció oficial o habitatge econòmic per a la gent o lloguer assequible, que relaxin el mercat de l'habitatge, sigui de compra o de lloguer, és probable que es regulin els preus".
A més, segons l'experta, l'absència d'una oferta suficient d'immobles adaptats a l'economia mitjana i baixa provoca que els valors es mantinguin elevats malgrat els esforços de les famílies.
Inversors menys interessats
Tot i això, un altre dels elements que recalca és el desgast de la demanda. "El que sí que és cert és que la demanda comença a estar cansada", destaca Cespedosa. Amb aquesta frase, ve a dir que amb prou feines hi ha oferta de venda de pisos, cosa que suposa un esgotament per als que busquen comprar un habitatge.
Així mateix, els inversors ja no veuen tan clara l'oportunitat de lucrar-se amb els immobles com passava fa uns anys. "L'inversor està veient que ara mateix comprar un habitatge per especular ja no té la mateixa rendibilitat, perquè cada cop els preus estan més tensats", afirma l'experta en hipoteques.
El futur immediat del mercat
Per tant, Cespedosa considera que el primer efecte no es veurà al cost de les cases, sinó a la capacitat de compra. "És probable que el primer que caigui sigui la demanda, perquè és que realment no es podrà comprar", sentencia l'especialista.
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
- Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Cotxes al bosc, camps de pastures i a les carreteres: la petjada dels boletaires incívics al Solsonès
- Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
- Un sindicat de Mossos denuncia que la comissaria de les Borges Blanques és un “assecador” de marihuana
- El teu municipi, té l'índex socioeconòmic alt o baix? Consulta la dada de tots els pobles de Catalunya