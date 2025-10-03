Una treballadora municipal de València feia un any que cobrava sense anar al seu lloc
El regidor de Recursos Humans d'Oliva, Joan Mascarell, assegura que s'obrirà una investigació per aclarir-ne els motius
Toni Álvarez Casanova
Una treballadora municipal d'Oliva (València) fa un any que no va a treballar tot i que està percebent la seva nòmina. Així ho ha destapat el regidor del PSPV en aquesta ciutat, Kino Calafat, al ple celebrat. L'edil ha explicat, durant el torn de precs i preguntes, que aquesta persona que pertany a la plantilla de netejadores, va estar de baixa per malaltia durant un temps, però el Tribunal Mèdic, òrgan que s'encarrega d'avaluar si un treballador ja pot reincorporar-se al seu lloc una vegada transcorregut aquests mesos d'incapacitat perquè està recuperat, va donar llum verda perquè pogués recórrer.
Segons va explicar Calafat, la dona no ha arribat a reincorporar-se, però sí que va començar a cobrar novament la seva nòmina, cosa que ha estat fent tot aquest temps. Quan el Tribunal Mèdic considera que un treballador està bé per poder tornar a la feina, automàticament es desactiva la prestació per baixa laboral i s'activa la nòmina.
A l'ajuntament, no obstant això, ningú s'ha adonat aquests mesos que aquesta treballadora estava percebent el seu salari malgrat que no estava desenvolupant la seva tasca. L'assumpte encara és més estrany, ja que el consistori sí que havia contractat una altra persona perquè la substituís, per la qual cosa s'entén que algú havia de conèixer que la dona no estava exercint la seva tasca.
"Cara de ximple"
El regidor de Recursos Humans, Joan Mascarell, reconeixia durant la sessió plenària que també s'acabava d'assabentar. "Se m'ha quedat la mateixa cara de ximple que a vostè", va dir, en resposta a la denúncia feta per l'edil socialista.
En conversa amb el diari Levante-EMV (de Premsa Ibèrica, el mateix grup que edita EL PERIÓDICO), ha assegurat que des del Govern local obriran una investigació per intentar aclarir com és possible que ningú, en cap escalafó, no s'hagi adonat d'aquesta situació.
