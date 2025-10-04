José Elías, sobre el sistema educatiu a Espanya: "T'ensenya a ser pobre i a sobre et convenç que ets classe mitjana"
El propietari de La Sirena ha compartit una nova reflexió a X, abans Twitter
Ricardo Castelló
José Elías és un dels empresaris més importants d'Espanya. L'amo de La Sirena i president d'Audax Renovables ha aconseguit acumular un gran patrimoni que el situa al lloc número 49 de la llista Forbes, amb més de 900 milions d'euros.
Molts joves volen aspirar a ser com ell. Per aquest motiu, el president d'Audax Renovables és un habitual de moltes tertúlies televisives i també s'ha convertit en coach empresarial. A més, les seves opinions personals a X, abans Twitter, generen molt de debat entre la societat espanyola.
L'última opinió que ha compartit l'empresari ha estat sobre “el sistema educatiu” a Espanya. El propietari de La Sirena ha explicat que el pla educatiu actual "t'ensenya a ser pobre i a sobre et convenç que ets classe mitjana".
"Ens han venut que amb una carrera i una bona feina arribes a ser classe mitjana, però la realitat és que no"
El multimilionari ha compartit quina és la nova realitat d'Espanya: "Els nostres avis aspiraven a comprar-se un pis. Els nostres pares, a llogar-lo. Ara, els joves aspiren a compartir una habitació, viure de lloguer o viure a casa dels pares fins passats els 30…".
El principal problema que detecta és que “el sistema et prepara per a un sou que, segons un conveni, et cataloga com a pobre per a la resta de la teva vida i a sobre et fa creure que aquest és el camí correcte”.
El propietari de La Sirena ha exposat que quan "et gradues, aconsegueixes una feina i t'adones que la promesa d'una vida millor no arriba". D'altra banda, el multimilionari ha volgut deixar clar que no està en contra de la formació, sinó de “com està configurada, ja que és un sistema que crea falses expectatives i limita el potencial de les persones”.
Elías ha compartit el que ell faria: "L'educació t'hauria de preparar per a la realitat econòmica, no per ser un empleat amb un sou sota tota la vida. Almenys en el 90% dels treballs que pots aconseguir quan acabes una carrera".
