La increïble història de Marco Bermúdez, propietari de quatre empreses amb només 14 anys: "He guanyat entre 7.000 i 10.000 euros"
El jove, que va començar a emprendre amb 8 anys, busca finançament per al seu nou projecte, que explota la intel·ligència artificial
Demi Taneva
Marco Bermúdez, amb només 14 anys, sorprèn relatant la seva insòlita història: va començar a intentar-ho al món empresarial als vuit anys mentre estudiava a Genyus School, una escola enfocada a despertar vocacions emprenedores des de ben aviat.
Intents fallits que es van convertir en lliçons
Els seus primers projectes no van tenir èxit: un consistia a construir un robot humanoide i l'altre a dissenyar un sistema d'orientació per a supermercats. "Als 8 anys vaig saber què és el fracàs", afirma. Però lluny de desanimar-se, Marco va aprendre d'aquestes experiències i va continuar endavant amb reptes nous.
El primer èxit: impressió 3D amb fusta
Als 10 anys va invertir en la seva primera impressora 3D i amb ella va dur a terme la seva primera iniciativa rendible: "ThreeDmensional", empresa que produeix objectes com clauers i rètols utilitzant impressió 3D amb materials vegetals. Gràcies a aquesta emprenedoria, Marco va obtenir ingressos d'entre 7.000 i 10.000 euros.
Un quart projecte amb mirada al futur
A més d'aquest primer èxit i els seus dos intents anteriors, Marco està desenvolupant una quarta iniciativa: Smart Bridge, un programari d'enginyeria civil que optimitzi el disseny de ponts utilitzant intel·ligència artificial. Per avançar necessita finançament, i ha manifestat obertament que està a la recerca de 250.000 euros per materialitzar la idea. Així ho va explicar al programa d'Antena 3 de "I ara Sonsoles".
Infància i emprenedoria en equilibri
Tot i la magnitud dels seus projectes, Marco insisteix que continua sent un adolescent. Assegura haver après a equilibrar la seva vida personal amb la feina: “A les meves estones lliures és quan em poso a treballar”. La seva frase resumeix com compagina la infància amb la faceta d'empresari: "Al cap i a la fi, el meu somni és arribar a ser emprenedor, crear SmartBridge i no perdre aquesta curiositat".
El seu recorregut, des de les ensopegades inicials fins als primers ingressos i l'ambició tecnològica, inspira per la seva claredat i determinació a una edat molt primerenca.
