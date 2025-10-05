Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La increïble història de Marco Bermúdez, propietari de quatre empreses amb només 14 anys: "He guanyat entre 7.000 i 10.000 euros"

El jove, que va començar a emprendre amb 8 anys, busca finançament per al seu nou projecte, que explota la intel·ligència artificial

Marco Bermúdez al Talud de l'Eria

Marco Bermúdez al Talud de l'Eria

Demi Taneva

Marco Bermúdez, amb només 14 anys, sorprèn relatant la seva insòlita història: va començar a intentar-ho al món empresarial als vuit anys mentre estudiava a Genyus School, una escola enfocada a despertar vocacions emprenedores des de ben aviat.

Intents fallits que es van convertir en lliçons

Els seus primers projectes no van tenir èxit: un consistia a construir un robot humanoide i l'altre a dissenyar un sistema d'orientació per a supermercats. "Als 8 anys vaig saber què és el fracàs", afirma. Però lluny de desanimar-se, Marco va aprendre d'aquestes experiències i va continuar endavant amb reptes nous.

El primer èxit: impressió 3D amb fusta

Als 10 anys va invertir en la seva primera impressora 3D i amb ella va dur a terme la seva primera iniciativa rendible: "ThreeDmensional", empresa que produeix objectes com clauers i rètols utilitzant impressió 3D amb materials vegetals. Gràcies a aquesta emprenedoria, Marco va obtenir ingressos d'entre 7.000 i 10.000 euros.

Un quart projecte amb mirada al futur

A més d'aquest primer èxit i els seus dos intents anteriors, Marco està desenvolupant una quarta iniciativa: Smart Bridge, un programari d'enginyeria civil que optimitzi el disseny de ponts utilitzant intel·ligència artificial. Per avançar necessita finançament, i ha manifestat obertament que està a la recerca de 250.000 euros per materialitzar la idea. Així ho va explicar al programa d'Antena 3 de "I ara Sonsoles".

Infància i emprenedoria en equilibri

Tot i la magnitud dels seus projectes, Marco insisteix que continua sent un adolescent. Assegura haver après a equilibrar la seva vida personal amb la feina: “A les meves estones lliures és quan em poso a treballar”. La seva frase resumeix com compagina la infància amb la faceta d'empresari: "Al cap i a la fi, el meu somni és arribar a ser emprenedor, crear SmartBridge i no perdre aquesta curiositat".

El seu recorregut, des de les ensopegades inicials fins als primers ingressos i l'ambició tecnològica, inspira per la seva claredat i determinació a una edat molt primerenca.

