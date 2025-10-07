L'economista Javier Díaz-Giménez: "Si els salaris a Espanya són baixos és perquè..."
Molts treballadors tenen dificultats per arribar a final de mes tot i estar al mercat laboral
Javier Fidalgo
En els darrers anys, la inflació ha afectat milers de llars espanyoles. El cost de la vida ha augmentat per sobre dels salaris, i cada cop resulta més complicat arribar a final de mes.
Aquest escenari perjudica greument la població jove, que malgrat estar al mercat laboral té dificultats per comprar un habitatge. En aquest context, l'economista Javier Díaz-Giménez ha fet una anàlisi sobre els salaris a 'laSexta Xplica'.
El col·laborador del programa ha compartit una opinió polèmica que ha generat debat entre la resta de tertulians i l'audiència. Segons l'economista, els salaris són baixos perquè “desgraciadament” el nivell de productivitat és també baix.
"El màxim salari que et poden pagar és el valor de la teva productivitat. Ningú et pot pagar ni un euro més. És igual que posis el salari en 1.200 o en 3.000. Ningú et contractarà i et pagarà per sobre de productivitat. I el mínim salari que et poden pagar és el teu cost d'oportunitat"
Seguidament, l'economista ha fet una comparació per explicar el seu punt de vista: "A un futbolista no li pots pagar menys d'una milionada perquè se'n va a un altre club que sí que paga aquesta milionada", ha detallat.
"Per això, tothom que vulgui contractar una estrella esportiva li ha de pagar una milionada perquè aquest és el cost d'oportunitat. Si els salaris a Espanya són baixos és per dues raons" anunciava Díaz-Giménez.
"Perquè la productivitat, malauradament, de molts espanyols és molt baixa i perquè el seu cost d'oportunitat també ho és. I això fa que els salaris siguin baixos", concloïa el col·laborador de 'laSexta Xplica'.
Finalment, Díaz-Giménez ha fet una altra reflexió sobre “totes les assegurances socials ens ajuden a arribar a final de mes i ens protegeix de molts riscos. Les nostres vides, amb aquests salaris baixos i mesos cars, continuen sent unes vides magnífiques”.
