L'advocat laborista Andrés Millán, critica la hipoteca com a única manera de tenir habitatge: "La gent es compra coses sense tenir idea de com fer-ho"
El jurista comparteix quatre consells que cal tenir en compte a l'hora de ficar-nos en una hipoteca
Pablo Varela
Per a la majoria de les persones, una hipoteca és l'única manera possible d'aconseguir un habitatge propi. Encara que aquesta fórmula sigui més accessible que d'altres, no tothom sap en què s'ha de fixar abans de signar. Per ajudar els novells en aquesta matèria, l'advocat laboralista gallec, Andrés Millán (Lawtips), comparteix una reflexió: «La gent es compra coses sense tenir idea de com fer-ho».
En un mercat d'habitatge cada cop més car i amb lloguers pels núvols, les hipoteques es postulen com l'opció més rendible per aconseguir una propietat. Tot i això, les quantitats necessàries per accedir a una continuen sent una barrera per a la població jove.
Tenint en compte que es tracta d'una inversió que, en molts casos, es fa una vegada a la vida, el divulgador llança diverses recomanacions per no cometre errors durant la compra.
Quatre consells per a la hipoteca
"Per llei, has de concertar una cita amb el notari", recorda Millán. A través d'un vídeo pujat a TikTok, explica que aquesta cita s'ha de fer almenys deu dies abans de signar l'escriptura perquè el fedatari comprovi que tot està en ordre i ens expliqui els detalls de l'acord.
El segon consell que comparteix el lletrat és que hem de ser nosaltres els que escollim el notari, no el banc, i s'ha de pagar a mitges. A més, assenyala que «et cobrarà el mateix estiguis cinc minuts o cinc hores», i per això ens aconsella aprofitar bé la cita i aclarir qualsevol dubte que ens sorgeixi.
«La casa hipotecada és una mera garantia del préstec», subratlla Millán. Això vol dir que, a diferència d'altres sistemes com el nord-americà, en què en cas d'impagament el banc es queda la casa per saldar el deute, «a Espanya a més respons amb tots els teus béns presents i futurs fins que saldis el teu deute». A més, comenta que això també s'aplica a l'avalador.
El quart consell de l'advocat és un avís clar: «El banc no et pot cobrar una comissió per haver acabat de pagar la hipoteca a l'última quota». Com assenyala al vídeo, tampoc ho pot fer per emetre el certificat de deute zero. Aquest tipus de comissions per cancel·lació són il·legals segons el que estipula el Banc d'Espanya.
Tenir en compte aquestes recomanacions pot ser clau per no acabar pagant de més en una inversió que ja suposa un gran esforç per a la majoria dels ciutadans.
