L'avís de Gonzalo Bernardos sobre les inversions: "Espanya és un país ple de cunyats"
L'economista critica a les xarxes socials la visió de molts espanyols sobre aquesta manera de guanyar diners, mentre les dades mostren que l'habitatge continua sent l'opció preferida, encara que no sempre la més rendible
Luis Miguel Mora
Les inversions són una bona manera de guanyar diners. Encara que és força arriscat, posar els teus diners en habitatges, accions o altres actius pot ser molt rendible si se sap fer bé. Gonzalo Bernardos ha donat la seva visió sobre com aprofitar les oportunitats del mercat.
El professor ha obert un debat sobre la rendibilitat de les inversions amb la seva darrera publicació a X (abans Twitter). Gonzalo Bernardos ha estat molt crític amb aquestes persones: "A Espanya ningú perd amb les inversions, tothom guanya. Compren quan el preu està més baix i venen quan està més elevat. El banc els dona crèdit per comprar el que vulguin per l'import que vulguin, encara que els seus ingressos siguin baixos. Un país ple de cunyats".
L'habitatge és la inversió preferida dels espanyols
A Espanya, l'habitatge s'ha consolidat com la principal forma d'inversió. Segons dades del Banc d'Espanya, més del 75% del patrimoni de les famílies espanyoles està concentrat en immobles, davant d'un 10% en actius financers. Comprar un segon habitatge per llogar o com a refugi d'estalvi continua sent una pràctica habitual, malgrat que els preus han crescut un 35% en l'última dècada, cosa que redueix el marge de benefici.
El lloguer, especialment a grans ciutats, ofereix rendibilitats brutes que oscil·len entre el 3,5% i el 7% anual, però comporta riscos com la morositat, l'ocupació il·legal o els costos de manteniment, factors que molts inversors particulars tendeixen a infravalorar.
Els ciutadans s'interessen en accions i fons d'inversió
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) calcula que amb prou feines el 14% dels espanyols inverteix en accions de manera directa. Aquesta dada és força inferior a la de països com els Estats Units, on supera el 50%. Això és perquè el mercat borsari té inversors amb un perfil molt conservador, malgrat la gran varietat d'oferta que existeix.
Tot i això, cada vegada més ciutadans aposten per fons d'inversió o plans de pensions. L'any 2024 es van registrar 17 milions d'inversors en aquest tipus d'estalvis.
Un altre dels grans atractius per als inversors són les criptomonedes, que també s'han obert camí entre els més joves. Segons un informe d'ING, el 10% dels espanyols tenen algun tipus de criptoactiu, encara que l'alta volatilitat i la manca de regulació generen incertesa.
Per tot això, Gonzalo Bernardos posa el focus en una realitat, la creença que invertir a Espanya és sempre rendible, quan la veritat és que els riscos són elevats i poden perdre tots els seus diners si no ho fan bé.
