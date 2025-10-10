Ignasi de la Calçada, advocat laboralista: "Estar de baixa no significa perdre els teus drets com a treballador"
L'expert aclareix els dubtes més comuns de les persones que es troben en situació d'incapacitat temporal
Patricia Páramo
Quan un treballador es troba en situació de baixa mèdica, sigui per malaltia comuna o per accident laboral, sorgeixen molts dubtes sobre els seus drets i obligacions. L'advocat Ignasi de la Calçada, conegut per divulgar temes legals a les seves xarxes socials, aclareix una qüestió clau: estar de baixa no vol dir estar desprotegit. Al contrari, els treballadors continuen tenint drets laborals importants durant aquest període, encara que també han de complir certes obligacions per no perdre la prestació econòmica.
Un dels punts més destacats que esmenta De la Calçada és que durant la baixa laboral continues generant vacances. Això vol dir que el temps en què estàs de baixa no interromp el còmput dels teus dies de descans anuals. A més, si per estar de baixa no pots gaudir de les vacances en el període habitual, pots sol·licitar-les en un altre moment, fins i tot encara que hagi passat l'any natural. Aquesta és una garantia important recollida a la legislació laboral espanyola.
Un altre dret fonamental és el cobrament puntual de la nòmina o prestació. Encara que estiguis de baixa, tens dret a continuar percebent el teu salari, encara que en molts casos se substitueix per una prestació econòmica gestionada per la Seguretat Social o una mútua. Si la teva empresa deixa de pagar-te mentre estàs de baixa, pots sol·licitar el pagament directe a la Seguretat Social, cosa que et garanteix una certa estabilitat econòmica durant aquest període vulnerable.
Es pot viatjar durant la baixa?
Un dubte freqüent que tenen molts treballadors és si poden viatjar estant de baixa. L'advocat Ignasi de la Calçada aclareix que sí que és legal viatjar si el desplaçament no interfereix amb la teva recuperació o tractament mèdic. Per exemple, si teniu una baixa per ansietat, un viatge pot fins i tot contribuir a la vostra millora. Això sí, és recomanable comptar amb un justificant mèdic que avali que el viatge no suposa un perjudici per a la salut ni un obstacle per a la recuperació.
Però no tot són drets: també hi ha obligacions importants mentre s'està de baixa. Una és acudir a les revisions mèdiques que indiqui la mútua. Aquestes revisions són part del control de l'estat del treballador i es poden sol·licitar en qualsevol moment. Tot i això, segons recorda De la Calçada, la mútua ha d'avisar amb almenys 4 dies d'antelació. Si no compleixes aquesta cita sense justificació, podries enfrontar-te a la suspensió del cobrament de la prestació.
A més, és fonamental informar correctament l'empresa i lliurar els informes de baixa, confirmació i alta mèdica dins dels terminis establerts. No fer-ho pot suposar problemes tant administratius com econòmics. També cal mantenir actualitzades les dades de contacte, ja que qualsevol comunicació oficial arribarà a l'adreça registrada.
Estar de baixa no és motiu legal per ser acomiadat, cosa que Ignasi de la Calçada remarca amb claredat. Encara que hi ha casos en què s'ha produït un acomiadament estant de baixa, si no hi ha una causa justificada i objectiva, l'acomiadament pot ser declarat nul pels tribunals. Això vol dir que el treballador té dret a ser readmès i a cobrar els salaris deixats de percebre durant aquest temps.
Què passa si la baixa es perllonga?
Si la baixa mèdica s'allarga més de 365 dies, l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) pot iniciar una revisió de l'estat del treballador per valorar si ha de passar a una situació permanent d'incapacitat o prorrogar-se la baixa. Durant aquest temps, és important mantenir un seguiment mèdic constant i aportar tots els informes que se sol·licitin, ja que en dependrà la continuïtat de les prestacions.
