Així pots modificar la teva jornada laboral si hi ha alerta meteorològica, segons Treball
L'empresa no et pot exigir que recuperis les hores no treballades
Patricia López Avilés
La Dana que va sacsejar València l'octubre del 2024 va deixar imatges inquietants d'empleats treballant malgrat el mal temporal.
Temporals tan virulents com el de llavors no són els últims fenòmens meteorològics violents que ocorreran al nostre país. El canvi climàtic és un fet i els episodis atmosfèrics, com els casos de calor extrema o les alertes vermelles per pluja són i seran cada cop més habituals.
Per evitar posar en risc innecessàriament els treballadors i després del que va passar a la Comunitat Valenciana, el Ministeri de Treball va aprovar al novembre el permís laboral per risc climàtic. Es tracta d'una baixa retribuïda per no assistir a la feina en casos de fenòmens meteorològics adversos.
Fins a quatre dies de permís
Aquesta normativa, recollida al Reial decret llei 8/2024, modifica l'article 37.3 de l'Estatut dels Treballadors i busca protegir la integritat dels empleats davant de restriccions de mobilitat o situacions de risc extrem.
Segons el nou article 37.3.g, el permís cobreix fins a quatre dies retribuïts en què les autoritats competents impedeixen o desaconsellen acudir al centre de treball. És important destacar que les jornades no són recuperables i no s'han de tornar aquestes hores treballades; és a dir, permet no acudir a la feina amb sou complet i cotitzacions intactes.
En els casos en què les tasques es puguin fer a distància, l'empresa pot demanar que es teletreballi, sempre que es garanteixi la provisió dels mitjans tecnològics adequats.
Borrasca Gabrielle
Un cop transcorreguts els quatre dies, el permís es podrà prolongar si persisteixen les circumstàncies meteorològiques que el van ocasionar.
Ara, després del fort temporal registrat a Espanya a causa de la borrasca Gabrielle -a zones com Tarragona i a la Comunitat Valenciana-, la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació valenciana, a través de la Direcció General de Treball dependent del ministeri, ha recordat a tots els ciutadans que és possible acollir-se a aquest dret per evitar desplaçaments innecessaris.
A més, la ministra de Treball i vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz ha emès un comunicat a través de la xarxa social Bluesky recordant també aquest dret ciutadà:
"Us recordo que quan s'emet una alerta taronja o vermella tens dret a reduir o modificar la teva jornada. A més, tens 4 dies de permisos retribuïts per impossibilitat d'acudir al centre de treball", comenta.
Agilitzar els Ertos
Això no obstant, l'ampliació sí que podrà anar acompanyada de la suspensió temporal del contracte o la reducció de jornada, però no vol dir que t'acomiadin.
El Reial decret llei també modifica l'article 47.6 de l'Estatut per agilitzar l'aplicació d'Ertos per força major quan persisteixi la impossibilitat de treballar presencialment després dels quatre primers dies de permís.
Finalment, s'incorpora un nou apartat (4.e) a l'article 64, que obliga les empreses a informar els representants dels treballadors sobre les mesures previstes davant d'alertes meteorològiques.
Com sol·licitar el permís?
Per fer ús del permís, en primer lloc, cal notificar-ho a l'empresa. És necessari que es comuniqui amb antelació i de manera justificada. Per això, la companyia pot sol·licitar avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), així com informes, recomanacions de Protecció Civil o qualsevol altra entitat.
A aquesta normativa s'hi suma l'obligatorietat d'incloure a tots els convenis col·lectius protocols d'actuació en cas de fenòmens meteorològics perillosos com fortes ratxes de vent o temporals de pluges.
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»