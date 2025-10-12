Un assessor financer assenyala les despeses reals de comprar un habitatge a Espanya: "Ho sé, és una bogeria"
L'expert Lluis Romaguera assegura que la compra d'un immoble a Espanya és una mica complicat perquè cal una important quantitat de diners per adquirir-lo
Pol Langa
La compra d'un habitatge és una de les despeses més importants en la vida d'una persona, si no la que més diners obliga a desemborsar, encara que actualment aquesta opció s'està convertint en un luxe per culpa dels preus alts del sector immobiliari.
Ara, l'assessor immobiliari Lluís Romaguera (@luis.asesor.financiero) ha explicat a les xarxes socials quines despeses has de tenir en compte abans de procedir amb la compra d'un immoble.
Despeses d'hipoteca i de la compravenda
Per començar, apunta que s'han de tenir en compte les despeses "associades a la hipoteca" i les "associades a la compravenda". En el primer cas, comenta que cal comptar amb un 20% del total del cost de l'habitatge amb què cal pagar l'entrada.
L'assessor posa com a exemple un cas d'un pis de 250.000 euros, encara que a les grans ciutats no hi ha gaires opcions tan barates. Així, a Barcelona, on el mes d'agost el cost mitjà dels habitatges va ser de 315.000 euros, el futur propietari hauria de tenir un matalàs de 63.000 euros.
Segons l'expert, el següent és afegir el cost de la taxació de l'immoble, que se situa entre els 400 i els 600 euros. Després d'això ja entrarien en joc les despeses burocràtiques, que encara que pesades són obligatòries.
Després d'emprendre el primer supòsit, arriben les "despeses de la compravenda", que obren amb el desemborsament per la notaria, que sol ser entre el 0,2% i el 0,5% del preu de l'immoble. En el mateix cas pràctic exposat a la Ciutat Comtal implicaria entre 630 i 1575 euros en el cas del cas exposat.
Més tard, la inscripció al Registre de la Propietat, que obliga a desemborsar un 0,1% o 0,25% del valor total de la compra, és a dir, entre 315 i 787 euros. Finalment, els honoraris de la gestoria se situen entre els 200 i els 300 euros de mitjana.
L'assessor també exposa que després de tot això, també hi ha uns "impostos de la compravenda". En el cas de les cases noves, l'IVA és del 10%, 31.500 euros, i "l'impost d'actes jurídics documentats", entre el 0,4% i l'1,5%, uns 1260 o 4725 euros. La cosa canvia amb les de segona mà, on es paga "l'impost de transaccions patrimonials", d'entre el 4% i el 10% depenent de la comunitat autònoma", que a Catalunya és del 10% en compres de menys de 600.000 euros, és a dir, 31.500 euros més.
Així, l'expert apunta que no només cal tenir diners per a la compra de l'immoble pel seu valor al mercat, sinó que s'han de tenir en compte aquests afegits per no emportar-se cap sorpresa més endavant. Així, en els casos de les cases noves s'haurien de tenir uns 68.000 euros, mentre que en els casos dels immobles de segona mà, uns 96.000 euros. El mateix assessor ho valora: "Ho sé, és una bogeria, una cosa molt difícil d'assolir per a la majoria de la població espanyola".
