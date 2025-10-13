Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si estàs de baixa, el més normal és que t’estiguin seguint»
Les empreses tenen dret a contractar detectius privats per verificar que un empleat no s'aprofita dels permisos laborals
Patricia Páramo
En els últims anys, els detectius privats s’han convertit en una eina cada vegada més utilitzada per les empreses a Espanya per controlar les possibles baixes laborals fraudulentes. Segons explica l’advocat laboralista Juanma Lorente en el seu canal de TikTok, aquesta pràctica no només és legal, sinó que és més comuna del que molts treballadors imaginen. Si estàs de baixa mèdica i veus comportaments estranys al teu voltant, no és desbaratat pensar que algú podria estar vigilant-te.
Com afirma Lorente, “si estàs de baixa, el més normal és que t’estiguin seguint”. Aquesta afirmació pot sonar alarmant, però respon a una realitat jurídica: les empreses tenen dret a contractar detectius privats per verificar que la baixa laboral d’un empleat no s’està utilitzant de manera fraudulenta. En un mercat laboral on les baixes mèdiques falses suposen un cost econòmic important per a les empreses, moltes opten per aquesta mesura per protegir-se.
No obstant això, si la teva baixa mèdica és real i estàs complint amb les recomanacions mèdiques, no tens de què preocupar-te. En paraules de Lorente, “el més normal és que el detectiu no vegi res estrany i no et pugui acomiadar”. És a dir, la seva tasca es limita a observar i documentar, però si el treballador actua conforme al seu diagnòstic, no hi ha motiu legal per sancions o acomiadaments.
És legal que et segueixi un detectiu mentre estàs de baixa?
La resposta curta és sí, però amb condicions. No qualsevol seguiment o vigilància és vàlid davant un tribunal. Tal com detalla Juanma Lorente, l’empresa ha de tenir sospites fonamentades abans de contractar un detectiu. Això significa que no n’hi ha prou amb la desconfiança o el caprici de l’empresari; ha d’existir algun indici previ que faci raonable pensar que la baixa pot estar sent simulada o utilitzada indegudament.
A més, hi ha límits clars que els detectius no poden sobrepassar. Per exemple, és completament il·legal que t’enregistrin o et vigilin dins del teu domicili. La intimitat de la llar està protegida per la llei i qualsevol prova obtinguda violant aquesta privacitat pot ser anul·lada per un jutge.
Què passa si no es compleixen els requisits?
Aquí és on molts empresaris poden cometre errors. Si el seguiment d’un detectiu es realitza sense una sospita raonable prèvia, o si envaeix la intimitat del treballador, les proves obtingudes no seran vàlides. Segons Lorente, en aquests casos, encara que el detectiu hagi captat imatges d’un comportament sospitós, l’acomiadament derivat d’aquestes proves pot ser declarat improcedent per un tribunal.
Això significa que el treballador podria ser readmès o rebre una indemnització, i l’empresa carregaria amb les conseqüències legals de l’acomiadament mal executat. Per tant, la figura del detectiu privat no és un “tot s’hi val”, sinó que està regulada i ha d’actuar conforme a la llei.
Què poden i què no poden fer els detectius?
Els detectius privats poden observar i gravar en espais públics, com carrers, centres comercials, cafeteries, gimnasos o fins i tot durant esdeveniments esportius, sempre que estiguin relacionats amb la investigació. Per exemple, si un treballador amb baixa per lumbàlgia és gravat aixecant peses o participant en una cursa, aquestes imatges sí podrien ser utilitzades com a prova vàlida.
El que no poden fer sota cap circumstància és instal·lar càmeres ocultes, punxar telèfons o accedir a informació privada sense autorització judicial. Tampoc poden entrar en propietats privades ni obtenir informació de salut sense el consentiment del treballador. Tot això estaria prohibit per la llei de protecció de dades i pel dret a la intimitat personal.
Com saber si t’està seguint un detectiu?
Encara que no és fàcil identificar un detectiu privat, si notes que algú t’observa amb freqüència en diferents llocs o veus patrons estranys de comportament a prop teu, podria tractar-se d’un professional contractat per la teva empresa. No obstant això, si el teu comportament durant la baixa és coherent amb el teu estat de salut, no tens per què preocupar-te.
L’advocat Juanma Lorente insisteix que la clau està en la legalitat i proporcionalitat del seguiment. Si tot s’ha fet conforme a la llei i el treballador està actuant de manera correcta, no hi haurà conseqüències negatives.
- Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»
- La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
- Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
- Així serà la seu de la Generalitat a la Catalunya Central quan acabin les obres
- Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
- El furt que comença amb una distracció: quatre detinguts que utilitzaven el mètode de la sembra a Sant Joan
- La mare del propietari de l’Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus