Luis Garvía, director en finances: "És un desastre absolut que un terç dels habitatges que s'adjudicaran sigui per herència"
"És un desastre que un terç dels habitatges que s'adjudicaran en els pròxims 10 anys sigui per herència", denúncia a 'laSexta Xplica'
Pedro Sanjuán
La crisi de l'habitatge continua acaparant debats de ràdio i televisió. Els salaris baixos, en contrast amb els preus desorbitats per als lloguers, generen un problema evident que milions de persones pateixen.
D'això en va parlar l'expert en Finances Luis Garvía, tertulià al programa de 'prime time' de la Sexta, 'laSexta Xplica'. L'economista va alertar en un dels programes recents sobre el problema: "És un desastre absolut".
"La classe mitjana està desapareixent"
L'expert explica el canvi de paradigma social i com ara la classe mitjana no es pot permetre el que sí que podia fer uns anys: "Està desapareixent".
"Ja no és ni tenir un habitatge, sinó tenir l'entrada per accedir a una casa i hipotecar-te", alerta Garvía, que denuncia la desaparició d'aquesta classe, i que deriva en la incapacitat dels joves d'avui per poder tenir un habitatge en propietat. "És un desastre absolut que un terç dels habitatges que s'adjudicaran al mercat en els pròxims 10 anys sigui per herència".
Garvía defineix la situació com "un peix que es mossega la cua, en què posem capes i capes", ja que les dades en relació amb la propietat d'habitatges i edat està molt desproporcionat: "El 45% dels habitatges els té gent més gran de 65 anys que, a més, cobra pensions".
Rècord històric a l'habitatge
Durant l'agost del 2025, el preu a Espanya ha estat de 2.498 euros per metre quadrat, un augment del 14,8% respecte a l'agost de l'any passat i un 44,15% respecte al 2020, segons el portal Idealista. És un pic històric, que només és a 2 euros de superar per primera vegada la frontera dels 2.500 euros, que a més porta en alça de forma consecutiva des del febrer d'aquest mateix any.
Durant el mes de gener el preu va baixar un 1,5% respecte el desembre del 2024, la primera variació mensual negativa des del desembre del 2022, quan el metre quadrat estava a 1.888 euros, un 0,3% menys que el novembre del 2022.
Això significa que des del gener i el febrer del 2022, els darrers dos mesos consecutius negatius des de l'abril i el maig del 2020, el preu de l'habitatge ha estat en alça 39 dels últims 42 mesos, segons dades d'Idealista, arribant fins als 2.498 euros d'aquest agost.
A les tres comunitats autònomes amb el preu de l'habitatge més alt també s'ha arribat a cims històrics. Les Balears ha arribat aquest agost als 5.068 euros per metre quadrat, Madrid a 4.384 i el País Basc a 3287 euros. A més, Catalunya, amb 2.665 euros, ha arribat al seu màxim des del juny del 2007, quedant-se només a 2 euros de superar-ho.
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
- Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
- Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus
- Els pisos i locals que no hagin fet cap ús dels nous contenidors tancats de Manresa en 1 any hauran de pagar 88 euros més
- El comerç del carrer Guimerà de Manresa aprova la tarifa per poder aparcar tot un dia per 4,95 euros