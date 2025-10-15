L'advocat laboralista Juanma Lorente avisa: "La teva empresa et pot acomiadar per fer mala olor"
L'expert ha assegurat que aquests fets poden portar a una sanció en crear un "perjudici dins de la convivència de l'empresa"
Sarai Bausán García
La convivència dins l'entorn de treball de vegades pot ser complicada de suportar davant la presència d'un ampli nombre de persones, amb caràcter, necessitats i maneres d'actuar diferents compartint espai, temps i vivències entre si. Una situació que pot empitjorar si algun dels membres de l'equip té certa aversió a la seva pròpia higiene personal i no la manté de manera adequada, cosa que pot pertorbar els companys i que, fins i tot, pot portar a l'acomiadament d'aquest treballador.
Així ho ha explicat l'advocat laboralista sevillà Juanma Lorente, que ha assegurat: "La teva empresa et pot acomiadar per fer mala olor". "En gairebé tots els treballs hi ha algú que no fa una olor estupenda, que no dona gust acostar-s'hi. Doncs, que sàpigues, que a aquesta persona l'empresa la pot acomiadar disciplinàriament, sense indemnització, per aquest motiu".
D'aquesta manera, tal com ha explicat el professional, això és perquè aquesta manca d'higiene pot perjudicar els companys i crear un "perjudici dins de la convivència de l'empresa". "És totalment legal que es planti el teu cap amb el teu company que fa mala olor en un despatx davant d'una carta d'acomiadament en què posi "acomiadament per fer mala olor", ha afegit.
Tot i això, perquè aquest extrem es compleixi, abans s'ha d'haver donat una sèrie de tocs d'atenció i sancions a l'empleat per intentar que la problemàtica millori. "Però si fins i tot així el senyor continua sense tenir una higiene mínima per anar a treballar, haurà d'acabar al carrer", ha recalcat Lorente.
L'Estatut dels Treballadors inclou la possibilitat d'acomiadar per mala olor
Així, l'empresa haurà de demostrar que hi ha una causa real, continuada i que afecta el funcionament de la feina. Per fer aquest acomiadament, els responsables podran apel·lar a l'article 54 de l'Estatut dels Treballadors.
En el reglament, s'assegura que una de les causes per les quals el contracte de treball es pot extingir per un "incompliment greu i culpable" per part del treballador és "la transgressió de la bona fe contractual, així com l'abús de confiança en l'exercici de la feina", una situació que engloba, entre d'altres, la manca de neteja personal i la mala olor persistent en alterar l'ambient de treball i la convivència laboral.
