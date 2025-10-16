David Jiménez, advocat expert en herències: “Pots donar casa teva als teus fills i continuar vivint-hi”
Només has de fer-ho utilitzant aquest dret vitalici
Patricia Páramo
La casa familiar sol ser un dels més grans llegats que els pares deixen els seus fills. Representa no només un valor econòmic important, sinó també un fort component emocional, ja que s'hi concentren records, vivències i la història de tota una família. Tot i això, el que hauria de ser un motiu d'unió moltes vegades acaba convertint-se en l'origen de disputes i enfrontaments entre els hereus.
Per aquesta raó, cada cop més progenitors decideixen donar els seus béns en vida per deixar-ho tot ben organitzat i evitar problemes futurs entre els seus descendents. D'aquesta manera, es garanteix que la transmissió del patrimoni sigui més senzilla i que, arribat el moment, no hi hagi conflictes entre germans per qüestions de repartiment. Això sí, com adverteixen els experts, cal fer-ho amb l'assessorament adequat per no perdre drets fonamentals, com continuar vivint a l'habitatge donat.
Donar la casa als teus fills
L'advocat expert en herències, David Jiménez, assenyala que sí que és possible donar la casa als fills i continuar-hi residint sense por de ser expulsat. La clau és la manera de fer-ho: no convé donar el ple domini de l'habitatge, sinó únicament la nua propietat, i el donant es reserva l'usdefruit vitalici. Amb aquesta fórmula legal, els fills es converteixen en propietaris, però els pares mantenen el dret d'ús i de gaudi mentre visquin.
L'usdefruit vitalici és un dret real molt sòlid que blinda el donant davant de qualsevol intent de desallotjament. Encara que els fills siguin els nous amos, no poden fer fora qui conservi aquest usdefruit. A més, ofereix un avantatge afegit: l'usufructuari no només pot viure a casa, sinó també llogar-lo si en algun moment necessita obtenir ingressos addicionals o simplement prefereix no ocupar l'habitatge.
Reserva d'usdefruit
En paraules de Jiménez, la donació amb reserva d'usdefruit és “la millor manera d'assegurar-te que ningú et pugui fer fora de casa teva”. Es tracta d'una estratègia molt utilitzada en planificació hereditària, perquè permet avançar part de l'herència als fills, sense que els pares perdin seguretat ni el control sobre la mateixa llar. D'aquesta manera, l'interès dels descendents es combina amb la tranquil·litat dels progenitors.
Ara bé, aquest tipus d'operacions no està exempt d'implicacions fiscals. La donació de la nua propietat genera obligacions tributàries tant pel donant com pels fills que la reben, i els impostos varien en funció de la comunitat autònoma. Per això, l'expert insisteix en la importància de comptar amb assessorament especialitzat abans de fer l'operació, ja que en alguns casos pot ser més avantatjós esperar l'herència que no pas donar en vida.
Un altre aspecte que cal tenir en compte és la distribució de responsabilitats. Mentre que l'usufructuari assumeix les despeses ordinàries —com ara subministraments, comunitat i petites reparacions—, els nus propietaris s'han d'encarregar de les despeses extraordinàries relacionades amb la conservació estructural de l'habitatge. Aquest repartiment convé deixar-ho ben definit per evitar malentesos entre pares i fills.
- La noia que va fer riure els Mossos perquè no sabia què estava passant al Congost
- Déu em parlava, no recordo si en català o en castellà
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Un veí de Sant Llorenç de Morunys, ferit greu per un xoc entre un turisme i un tractor que obliga a tallar la C-26, a Solsona
- Investiguen el fill d'Isak Andic perquè se sospita que la mort de l'empresari no va ser un accident
- No són 'Els ocells' de Hitchcock, és un carrer de Manresa
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- Un dossier policial francès inèdit revela detalls desconeguts sobre la detenció i deportació a Espanya del President Lluís Companys