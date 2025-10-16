Gonzalo Bernardos vaticina que els bancs donaran més hipoteques "perquè per cada euro prestat guanyaran menys diners per la baixada del tipus d'interès"
Uns pronòstics molt esperançadors
Pedro Sanjuán
Estem a les portes d'un boom immobiliari nou? Aquesta és una de les moltes preguntes sobre el panorama econòmic actual que Gonzalo Bernardos, economista i professor universitari, ha respost a Llibertat Sense Deutes, un despatx d'advocats experts en cancel·lació de deutes i Llei de Segona Oportunitat.
Per a l'economista hi ha dues circumstàncies, i una tercera inèdita, que permeten afirmar que s'està a les portes d'un boom immobiliari nou. "La conjuntura econòmica està molt bé, Espanya va créixer un 3,2% el 2024; en segon lloc, baixen els tipus d'interès. El Banc Central Europeu se n'anirà a final d'any, si no fa cap ximpleria, que la sol fer, amb el tipus d'interès al 2%", explica Bernardos.
Molta gent jove podrà accedir a habitatge
D'aquesta manera, serà possible trobar tipus d'interès de tipus fix de l'1,8% de manera "habitual". "A més, els bancs seran menys exigents en el perfil perquè han de donar moltes més hipoteques perquè per cada euro prestat guanyaran menys diners per la baixada del tipus d'interès i ho han de compensar donant més préstecs". El pronòstic de Bernardos és que això permetrà que “molta gent jove i famílies de classe mitjana baixa podran accedir a un habitatge perquè ara els sortiran els comptes”.
Pronostica l'economista que es produirà "el transvasament més gran de la història de diners de pares a fills". Així, entre el finançament de bancs i l'ajuda dels pares, "moltíssims joves compraran habitatge".
Quina és la tercera circumstància, inèdita fins ara, que condiciona aquest possible boom immobiliari? Segons Bernardos, "cap govern no ha fet tant perquè hi ha un boom immobiliari com l'actual. S'ha carregat el mercat de lloguer generant inseguretat als propietaris".
"Els bancs es van tornar bojos"
La bombolla immobiliària, opina, "va tenir lloc perquè els bancs es van tornar bojos, van concedir préstec pràcticament al gos, al gat i al periquito per a les seves casetes i en consonància van generar una demanda absolutament artificial que es va desplomar de la nit al dia".
Actualment, al mercat usat sí que hi ha cases per a tota la demanda que s'espera, creu Bernardos. "Però com que la demanda és molt més elevada que l'oferta, preus cap amunt", resumeix.
"Amb condicions financeres bones, la demanda de reserva és pràcticament un milió i mig. Per tant, tenim una demanda emmagatzemada que farà que el 2025 sigui molt bo, però que el 2026 té pinta que també. I si no canvien gaire les condicions econòmiques i financeres nacionals i internacionals, el 2027 també ho serà", vaticina.
