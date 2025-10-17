Hipoteca vs. inversió: el criteri que fa servir l'expert immobiliari Jordi Clotet per decidir
"Depèn de la hipoteca que tingués... i depèn de les meves circumstàncies", explica
Pedro Sanjuán
Molta gent pot tenir el debat sobre amortitzar la hipoteca que tenen, reemborsant de manera anticipada una part del préstec hipotecari i, així, reduir les quotes o terminis, aconseguint que el cost final de la hipoteca sigui menor.
El 'personal shopper' immobiliari Jordi Clotet explica per què de vegades és millor invertir aquests diners que avançar pagaments: “Tens un crèdit amb bon interès? Potser amortitzar no sigui el més intel·ligent. La clau és conèixer els teus números… i els teus objectius”.
Si tinguessis els diners per amortitzar la hipoteca ho faries?, li pregunta el presentador del pòdcast L'ordre dels diners, que compta amb gairebé 5.000 seguidors el setembre del 2025. "Depèn de la hipoteca que tingués i depèn de les meves circumstàncies", explica Clotet.
"Estem educats per mai demanar crèdits..."
"Al final, el vestit sempre a mida, però si tens una bona hipoteca, amb un tipus d'interès molt baix...". Clotet fa referència que el problema amb els crèdits és una cosa cultural i de l'educació que hem rebut: "Hi ha vegades que estem educats, i molt més en aquest país, en què les coses s'han de pagar al comptat, res de demanar crèdits... i sortosament jo vaig canviar aquesta mentalitat", diu. "Però, per exemple, els meus germans no han canviat i no demanen cap crèdit per a res".
El 'shopper' immobiliari explica que, en cas de tenir un bon crèdit, pots buscar alguna cosa que et surti més a compte per generar diners extra, com comprar i llogar una plaça de pàrquing: "S'ha de fer una anàlisi de la hipoteca que vols i de la que tens, i de les teves circumstàncies i objectius. I aquí, prens la decisió", conclou Clot.
