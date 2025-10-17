Pilar Tomé, advocada experta en herències: «Acceptar una herència pot sortir molt car si no ho fas bé»
Revisar el testament, els comptes bancaris i els avals és imprescindible per evitar problemes durant la gestió del patrimoni d'un difunt
Ricard Castelló
Les herències sempre solen portar cua. En rebre un immoble, els hereus poden enfrontar-se a diversos conflictes per no saber com gestionar l’herència. És molt difícil que tota la família es posi d’acord sobre si vendre, llogar o conservar la propietat. Tanmateix, abans de prendre qualsevol decisió, és fonamental considerar un aspecte essencial, segons Pilar Tomé.
L’advocada, que treballa al despatx Vilches Abogados, una empresa amb més de 20 anys d’experiència en serveis jurídics, comença explicant en un vídeo de TikTok que “acceptar una herència pot sortir-te molt car si no ho fas bé”.
Primer de tot, l’experta en herències deixa clar que “no només heretes cases o diners”, ja que cal tenir en compte diferents aspectes com els préstecs, les hipoteques i els embargaments ocults, entre altres coses.
“Abans de signar res, recorda que el Codi Civil preveu tres opcions legals: acceptació pura i simple, renúncia a l’herència o acceptació a benefici d’inventari”, comparteix a TikTok.
Què impliquen aquestes tres opcions legals?
- Acceptació pura i simple: implica respondre pels deutes del difunt amb tot el teu patrimoni personal.
- Renúncia a l’herència: significa no adquirir res, ni béns ni deutes, i s’ha de formalitzar davant notari.
- Acceptació a benefici d’inventari: consisteix a acceptar l’herència, però limitant la responsabilitat pels deutes del difunt únicament al valor dels béns heretats.
L’advocada revela que “abans de decidir, revisa el certificat d’últimes voluntats, els comptes bancaris, les càrregues al registre de la propietat, els deutes fiscals i els possibles avals”.
Per tots aquests motius, la lletrada no dubta a dir que “l’herència pot ser un regal o un problema” i el més important per no caure en el parany és analitzar, assessorar-se i triar l’opció més segura.
