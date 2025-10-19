Juanma Lorente, advocat laboralista: "Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això"
L'expert ha mostrat els passos que han de seguir els treballadors que encara no se sentin recuperats per allargar el descans
Sarai Bausán García
Hi ha ocasions en què un treballador rep l'alta després d'haver estat de baixa mèdica per algun problema de salut i, malgrat que el metge de capçalera considera que ja és apte per reincorporar-se al seu lloc de treball, l'empleat encara no està recuperat com per fer-ho. Per a aquests casos, Juanma Lorente, advocat laboralista, ha explicat les possibilitats que tenen aquests ciutadans per resoldre aquesta problemàtica.
"Si el teu metge de capçalera et dona l'alta, però tu no estàs per treballar, és importantíssim que li demanis això a la teva empresa", ha començat narrant l'expert, que ha assegurat que el primer que ha de fer el treballador una vegada que ha rebut l'alta és enviar un correu electrònic, un missatge o qualsevol mena d'escrit a la seva empresa en el que comuniqui que ja ha rebut l'alta i que s'haurà d'incorporar, així com reclamar-los els seus dies de vacances, si és que en tenen d'acumulats, per augmentar els dies de descans i recuperació.
Els passos que cal continuar amb l'alta mèdica
Però la petició "més important" que cal fer a través d'aquest escrit és reclamar a l'empresa el reconeixement mèdic perquè es comprovi si realment és apte o no per a la reincorporació: "Independentment que el teu metge de capçalera t'hagi donat d'alta, aquest reconeixement mèdic comprovarà si reuneixes físicament les condicions per treballar".
Un cop els afectats accedeixin a aquest reconeixement mèdic, Lorente ha explicat que hi ha tres possibles situacions. La primera és que els resultats demostrin que el treballador és apte per a la feina, per la qual cosa s'haurà de reincorporar, i segueix la possibilitat que sigui apte, però amb limitacions, per la qual cosa l'empresa haurà d'adaptar el lloc a l'empleat i el seu estat de salut.
Què passa si el reconeixement diu que no ets apte?
Al costat d'això hi ha una tercera possibilitat en què el resultat sigui no apte, cosa que mostra que l'empleat no pot tornar a la feina. "No et pots reincorporar tret que l'empresa et recol·loqui en un lloc totalment diferent. I si no hi ha cap lloc per a tu, podràs sortir de l'empresa amb una indemnització de 20 dies per any treballat i amb dret a cobrar l'atur", ha assenyalat el professional.
A més, ha continuat explicat: "Si t'han donat l'alta, et trobes fatal i no et pots reincorporar, almenys marxes de l'empresa amb una indemnització i amb una prestació per desocupació".
