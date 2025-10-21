Fins a 1.000 euros per canviar de banc: l'OCU informa
L'organització afirma que canviar d'entitat bancària pot ser econòmicament rendible, encara que hi ha matisos
Zoe Camps Corral
Aquest octubre, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha compartit els resultats d'un estudi comparatiu sobre diferents comptes corrents, on ha observat una diferència de fins a 1.000 euros entre bancs. Aquesta variació varia segons la relació del client amb el banc i l'ús que aquest dona al compte corrent.
Comptes tradicionals vs. en línia
D'una banda, els comptes tradicionals, els d'oficina, acumulen comissions de manteniment que fins i tot poden costar 240 euros/any. És a dir, has de complir unes condicions mínimes i, a més, pagar un import per mantenir el teu compte bancari.
Per contra, alguns comptes en línia ofereixen promocions per a nous clients en què se'ls 'regala' fins a 760 euros el primer any. Tot i això, sempre tenen condicions. En primer lloc, les promocions són exclusives per a nous clients, per tant, si ja ets client d'aquesta entitat no et podràs beneficiar.
De la mateixa manera, els regals promocionals estan limitats mitjançant mínims de permanència i compliments: si no et quedes amb aquest compte corrent un mínim de temps, i compleixes certes condicions hauràs de tornar part dels beneficis obtinguts.
Per si no n'hi hagués prou, l'OCU detalla que el teu banc pot canviar les condicions del compte en qualsevol moment, sempre que informi amb dos mesos d'antelació.
Com canviar de banc?
L'OCU afirma que canviar d'entitat bancària pot ser rendible econòmicament, sempre que el client no tingui una vinculació directa amb el banc actual (un préstec hipotecari, per exemple).
Per canviar de banc, tan sols has d'emplenar i lliurar a la nova entitat un formulari assegurant que sol·licites traslladar el teu compte de pagament. Un cop realitzat aquest pas, les dues entitats implicades s'han d'encarregar de tots els tràmits necessaris, ja que “hi ha un procediment acordat per fer-ho”.
Les promocions d'aquest mes
Per arribar a temps a les millors ofertes, l'OCU recomana estar atent i analitzar les diferents ofertes que publiquen les entitats financeres, sempre tenint en compte la lletra petita. Aquest octubre, les promocions són les següents:
- Compte online BBVA: aquesta entitat bancària tornarà fins a 760 euros el primer any. La primera condició (per la qual pagarà 33,33 euros/mes) és mantenir una nòmina almenys de 800 euros. A continuació, ofereix 10 euros/mes si s'envien un Bizum mínim d'aquest import al mes, de la mateixa manera que amb càrrecs per rebuts de llum, gas i telefonia. Finalment, ofereix 10 euros/mes extres si pagues amb la targeta de dèbit aquest mes, almenys aquest mateix import. No presenta comissions. Cal introduir el codi PLAN760 en obrir el compte.
- Compte online Banc Sabadell: en aquest cas, l'entitat regala 400 euros (oferint 33,34 euros/mes durant un any). Les condicions són domiciliar i mantenir durant un mínim de 12 mesos una nòmina no inferior a 1.000 euros, així com tenir Bizum associat al compte. Aquesta entitat remunera al 2% TAE tots els saldos fins a un màxim de 20.000 euros. No presenta comissions.
- Compte nòmina ING: aquest banc en línia exigeix que es mantingui la nòmina domiciliada o que es facin ingressos mensuals d'almenys 700 euros. Complint aquesta condició durant un mínim de 12 mesos i mantenint Bizum associat al compte, ING et regala 400 euros. No presenta comissions. Cal introduir el codi ING400 en obrir el compte.
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
- Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola
- «El principal projecte ferroviari a la Catalunya central és el Tren-tramvia del Bages, amb la possibilitat de tenir continuïtat fins a Berga»