María Cristina Clemente Buendía, notària: "Hi ha una manera de fer el testament que evita el conflicte entre els hereus"
Els procediments legals són la solució a les discussions privades
Patricia Páramo
Parlar d'herències sol anar acompanyat d'una paraula incòmoda: conflicte. Disputes familiars, desacords sobre el repartiment o retards en l'adjudicació de béns són problemes més freqüents del que sembla. Tot i això, la notària María Cristina Clemente Buendía, a través del seu canal de TikTok, ha explicat que sí que és possible evitar el conflicte entre hereus si el testador actua amb previsió i tria la forma adequada de fer el seu testament.
Segons explica la notària, la solució és que el testador faci una partició completa de l'herència al seu testament. No es tracta simplement de deixar disposicions generals, sinó de fer una autèntica distribució, amb inventari de béns, relació de deutes, valoració (o avaluo) i adjudicació clara a cada hereu. És a dir, el testador no només designa qui hereta, sinó que hereta cadascú exactament.
Aquesta modalitat de testament, més precisa i tècnica, té un avantatge fonamental: evita que els hereus s'hagin de posar d'acord després de la mort. En paraules de Clement Buendía, “cada hereu pot posar els béns al seu nom sense dependre dels altres, reduint al mínim les discussions i els problemes posteriors”.
Una forma de testament avalada per la llei
Aquesta manera de procedir no només és lògica, sinó que està fomentada jurídicament. La Resolució de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública de 4 de novembre de 2024 va confirmar expressament que un testament amb partició completa d'herència permet a cada hereu adjudicar-se els seus béns sense la intervenció dels altres, sempre que estiguin clarament identificats i no hi hagi deutes pendents.
El document assenyala que, quan el testador realitza per si mateix la partició de la seva herència -és a dir, no simples disposicions, sinó una autèntica distribució patrimonial-, cada hereu adjudicatari pot atorgar per si mateix la seva escriptura d'adjudicació. Això vol dir que ja no cal l'acord de tots els hereus, una de les principals fonts de conflicte familiar després d'una mort.
I si un hereu se sent perjudicat?
Un dels punts més rellevants de la resolució de novembre de 2024 és que l'hereu que consideri lesionada la seva llegítima (la part mínima que li correspon per llei) pot impugnar o demanar una correcció, però no té dret a intervenir en l'escriptura d'acceptació i adjudicació.
Això significa que el testador manté la capacitat de distribuir els seus béns com vulgui -respectant la llegítima-, i que els conflictes es traslladen al pla jurídic, no al personal. A la pràctica, això redueix les tensions familiars, ja que les diferències es resolen mitjançant procediments legals i no en discussions privades.
Evitar conflictes en vida, no després
Com recorda Clement Buendía, la millor manera d'evitar conflictes hereditaris és planificar l'herència en vida. Moltes famílies s'enfronten a anys de disputes judicials per la falta de claredat en un testament o per l'absència d'un repartiment definit. Un testament amb partició completa permet que els béns es transmetin de manera immediata, ordenada i pacífica, sense necessitat de negociacions posteriors.
A més, aquest tipus de testament també redueix els costos notarials i fiscals posteriors, ja que evita la necessitat d'atorgar una escriptura conjunta de partició entre els hereus, un tràmit que sol ser llarg i costós.
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
- L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
- Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
- Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»