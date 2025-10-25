Javier Linares, expert en finances personals: “La vella recepta de treballar i estalviar ja no funciona”
El sou no puja proporcionalment als preus i un es va empobrint cada cop més
Maria Rueda
Javier Linares és un expert en finances que dedica les xarxes socials a donar consells i explicar fenòmens econòmics. En un dels seus últims vídeos, ha parlat de la situació de l'habitatge ara mateix a Espanya i a què es deu al fet que estigui així, entre altres coses.
“Tot puja de preu, excepte el teu sou”
“Em podré comprar una casa algun dia?”, és el que es pregunta Linares al principi del vídeo després de mirar els preus a Idealista. I és que, tal com ha continuat, “el 2019 un habitatge mitjà de 100 m² podria costar uns 270.000 euros a Madrid”. El 2025, en canvi, “aquest mateix habitatge costa 354.000 euros”, ha afirmat.
Al final, tal com ha assegurat l'expert, “tot puja de preu, excepte el teu sou”. En són clars exemples els domicilis, els cotxes, la compra... entre tot el que ens envolta.
La inflació com a causant
L'expert en finances personals ha parlat de la inflació com a causa de la pujada de preu de qualsevol cosa. Segons ell, no és ni més ni menys que el fet que “tot puja de valor, perquè principalment l'euro i el dòlar cada cop valen menys”.
Per aquest motiu, i com que el teu sou no puja a la mateixa proporció que els preus, el resultat és un empobriment progressiu.
D'altra banda, Linares ha assegurat que "els impostos no paren de pujar" i "la recaptació d'Hisenda està en màxims històrics".
El que vol dir amb això, amb altres paraules, és que la idea de treballar molt i estalviar una part del sou per poder viure el dia de demà ja no funciona.
