La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
L'economista ha tornat a llençar una predicció sobre la situació del mercat laboral
Luis Alloza
Fusters, electricistes, lampistes o ferrers. Aquestes són algunes de les professions de tota la vida que van sostenir durant dècades milers de llars a Espanya i que estan desapareixent a poc a poc. Cada cop són menys els joves que s'interessen per aquest tipus d'oficis, considerats durs i poc atractius. Aquesta manca de relleu generacional està creant un buit que podria transformar el mercat laboral els pròxims anys i augmentar els emoluments d'aquests professionals.
Davant d'aquest escenari, una de les veus més reconegudes de l'economia a Espanya ha llançat una afirmació que cobra més força que mai. Gonzalo Bernardos, economista i col·laborador en programes com 'La Sexta Xplica' o 'Més val tard', ha deixat de banda per uns minuts el tema de l'habitatge i les pensions per endinsar-se en la situació del mercat laboral.
Un bon salari
El professor d'economia de la Universitat de Barcelona ha decidit centrar-se únicament en una professió, la qual serà per a ell una de les més sol·licitades a causa de la seva manca de mà d'obra i, per tant, es cobraran millors sous. Bernardos ha pronosticat què els espera als més joves i en temes de feina ho té força clar.
La construcció serà un dels treballs amb millors condicions salarials i més demanda en pocs anys. "Aviat veuràs cobrar al guixer entre 5.000 i 6.000 euros per falta de mà d'obra en construcció", va assegurar Bernardos en una entrevista amb Infobae. Encara que és veritat que hi ha llocs de la construcció que gairebé no requereixen qualificació, n'hi ha d'altres que sí i en què l'experiència i la perícia és un grau, per la qual cosa aquests professionals s'acabessin rifant entre les constructores, i això derivarà en un augment significatiu dels salaris.
El futur de molts joves preocupa massa l'economista que ja ho ha anat deixant clars en diferents programes de televisió al llarg d'aquest any. En un va parlar a prop del desencís de molts joves que, malgrat tenir una bona formació, tenen la sensació que la societat no els recompensa quan arriba el moment d'incorporar-se a la vida laboral.
- Elena Codina, pediatre: «Els nens poden passar 8 hores al dia a l'escola sense cap legislació que els protegeixi a nivell ambiental»
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- Muntanyes i turons il·luminats al Bages, Berguedà, Solsonès i Anoia