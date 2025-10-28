Amazon planeja substituir 600.000 empleats per robots
El gegant del comerç en línia vol automatitzar fins a un 75% de les seves operacions, segons documents interns revelats per The New York Times, cosa que li permetria no haver de contractar més de mig milió als Estats Units
Carles Planas Bou
Amazon planeja una ambiciosa robotització de les seves operacions logístiques que li permetrà no haver de contractar uns 600.000 treballadors durant la pròxima dècada, assenyalen documents interns a què ha tingut accés The New York Times.
El gegant del comerç en línia fixa la seva estratègia a l'automatització d'un 75% de les seves tasques. L'accelerat desplegament de robots als seus centres logístics permetrà a la companyia substituir més de mig milió de llocs de treball que, altrament, hauria de contractar als Estats Units per al 2033 per fer front al creixement del seu negoci. Les seves estimacions són que vendrà aproximadament el doble de productes durant aquest període.
Amb aquesta maniobra, Amazon busca retallar despeses i ser més eficient. Als seus documents, l'empresa remarca que l'automatització li permetrà eliminar 160.000 llocs de treball per al 2027, cosa que suposaria un estalvi d'uns 30 cèntims per cada article que emmagatzema i lliura als seus clients. La seva missió és estalviar-se uns 12.600 milions de dòlars els dos pròxims anys.
Segons el NYT, Amazon és conscient que aquesta robotització del seu treball tindrà un impacte negatiu a l'opinió pública. Per evitar-se una crisi reputacional, la firma també està estudiant participar en projectes comunitaris per rentar-ne la imatge i erigir-se en una "bona empresa ciutadana". Aquests plans inclouen evitar termes que puguin generar rebuig social com a "automatització" i "IA" i reemplaçar-los per altres més ambigus com "cobot", els robots que col·laboren amb humans.
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- Jordi Valls passa de 83 a 4.000 milions en vint anys