És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
Quina és l'opció més barata per escalfar la teva llar aquest hivern segons l'OCU?
Lola Gutiérrez
El descens de temperatures es va fent realitat a poc a poc i ben aviat serà necessari posar la calefacció. Una despesa fixa cada any, però que per a aquest hivern amenaça de tenir un impacte més acusat en les factures de la llar davant l’encariment de fonts d’energia com el gas i l’electricitat. Per això és primordial utilitzar la calefacció de la manera més eficient possible i sorgeixen dubtes, com ara si resulta més convenient mantenir-la encesa a una temperatura estable o tancar-la en sortir de casa i obrir-la en tornar?
La resposta és la contrària a la que molta gent pensa: és millor apagar-la i encendre-la segons estiguem o no a casa, ja que és necessari mantenir el flux d’energia de manera contínua, davant les fugues que es produeixen en portes, finestres i parets. I la situació s’agreuja en funció de les deficiències en l’aïllament de la llar, de manera que l’energia extra que es requereix per mantenir una temperatura determinada té més impacte a la factura que encendre-la i apagar-la a conveniència, segons destaca l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi Energètic (IDAE).
Al seu torn, amb el gradual refredament de la llar, es redueixen les pèrdues de calor, ja que es van equiparant les temperatures entre l'interior i l'exterior (cada grau menys representa un descens del consum d'entre el 7% i el 10%). I, tot i que s’haurà de recórrer a un ús més intens de la calefacció en posar-la per arribar a la temperatura de confort, és un període reduït de temps, segons l’IDAE, que recomana així limitar el seu ús «a l’horari real d’ocupació dels habitatges», així com apagar-la a la nit i abrigar-se al llit.
