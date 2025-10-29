Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?

Quina és l'opció més barata per escalfar la teva llar aquest hivern segons l'OCU?

Lola Gutiérrez

El descens de temperatures es va fent realitat a poc a poc i ben aviat serà necessari posar la calefacció. Una despesa fixa cada any, però que per a aquest hivern amenaça de tenir un impacte més acusat en les factures de la llar davant l’encariment de fonts d’energia com el gas i l’electricitat. Per això és primordial utilitzar la calefacció de la manera més eficient possible i sorgeixen dubtes, com ara si resulta més convenient mantenir-la encesa a una temperatura estable o tancar-la en sortir de casa i obrir-la en tornar?

La resposta és la contrària a la que molta gent pensa: és millor apagar-la i encendre-la segons estiguem o no a casa, ja que és necessari mantenir el flux d’energia de manera contínua, davant les fugues que es produeixen en portes, finestres i parets. I la situació s’agreuja en funció de les deficiències en l’aïllament de la llar, de manera que l’energia extra que es requereix per mantenir una temperatura determinada té més impacte a la factura que encendre-la i apagar-la a conveniència, segons destaca l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi Energètic (IDAE).

Al seu torn, amb el gradual refredament de la llar, es redueixen les pèrdues de calor, ja que es van equiparant les temperatures entre l'interior i l'exterior (cada grau menys representa un descens del consum d'entre el 7% i el 10%). I, tot i que s’haurà de recórrer a un ús més intens de la calefacció en posar-la per arribar a la temperatura de confort, és un període reduït de temps, segons l’IDAE, que recomana així limitar el seu ús «a l’horari real d’ocupació dels habitatges», així com apagar-la a la nit i abrigar-se al llit.

Realitat virtual a l'institut de Sant Fruitós: així és l'experiència immersiva per descobrir el patrimoni català

Andrea Ferrari, la veu de les famílies en el funeral de la dana: «Vaig acceptar parlar per les víctimes perquè és el que la meva mare hagués volgut»

Sánchez es compromet amb Junts a desbloquejar la seva iniciativa contra la multireincidència després de la mediació del PNB

La jutge nega al MNAC la possibilitat d’un informe pericial sobre el trasllat de les pintures de Sixena

Pedri es lesiona i estarà diverses setmanes de baixa

La prevenció del suïcidi és una responsabilitat compartida

Canvi d'imatge de la Cavalcada de Reis de Manresa: es renova la direcció artística, el disseny de les carrosses i es duplica el pressupost

Redexis reafirma su liderazgo en sostenibilidad con 98 puntos y cinco estrellas en el índice GRESB 2025

