Diferències entre testament digital, testament en línia i testament electrònic: els noms s'assemblen, però no són el mateix
Cada vegada hi ha més experts que recomanen preveure què passarà amb les dades guardades a la xarxa i el mòbil quan la persona titular mori
R. Tortosa
Cada vegada hi ha més professionals i experts que recomanen preparar un "testament digital", un document en què es preveu què passarà amb la informació acumulada en entorns virtuals quan la persona titular mori. Aquest testament, aquell que es tramita en línia (online) i l'electrònic no són el mateix, malgrat que la terminologia emprada per l'Administració doni a entendre que aquestes paraules o expressions tenen idèntic significat. De fet, la tercera modalitat, a diferència de les dues primeres, encara no s'ha desplegat a l'Estat de manera plena.
El testament digital va ser regulat per primera vegada a Espanya mitjançant la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals (LOPD-GDD) de l'any 2018. Aquest marc estableix de quina manera s'ha de gestionar el material emmagatzemat en plataformes virtuals i les contrasenyes que hi donen accés en funció de la voluntat del seu titular quan ell ja no hi sigui.
És a dir, el testament digital contempla el dret dels hereus d'un difunt a dirigir-se a les empreses prestadores de serveis digitals per accedir als continguts del "causant" i, a continuació, donar instruccions sobre la seva utilització, conservació i supressió. La llista de necessitats en aquest aspecte és molt llarga i inclou tota mena d'aparells, productes i serveis: el telèfon mòbil del finat, al seu ordinador, els comptes bancaris en línia, la declaració d'impostos, els contractes d'electricitat i altres subministraments, les xarxes socials... En definitiva, qualsevol de les peces que conformen l'empremta digital, la part de la vida que està codificada al món virtual.
Les instruccions d'un testament digital han de ser clares. Per començar, cal nomenar un marmessor digital. Els experts legals estan habituats a resoldre dubtes sobre plataformes d'inversió o continguts confidencials, els quals poden portar a conflictes entre els descendents si no es procedeix adequadament. Aquesta és una de les raons per les quals convé formalitzar aquest document davant notari.
El "testament en línia" és un altre concepte. Es refereix al fet de concertar una cita a la notaria per acudir a atorgar un testament obert. Per facilitar la gestió, el Consell General del Notariat disposa del Portal Notarial del Ciutadà, que permet entrar a la seu electrònica des de la qual els professionals poden prestar diversos serveis, entre ells, iniciar la redacció del testament i fins i tot rebre per videoconferència l'assessorament previ al seu atorgament.
El tercer terme és el "testament electrònic", això és, el document que eventualment es podria signar utilitzant el certificat digital de la persona interessada. El recorregut d'aquesta via és menor a l'Estat espanyol. Així, entre els actes jurídics que es poden atorgar online en aquest àmbit, segons l'article 17 de la Llei de Notariat, hi ha els "testaments oberts en situació d'epidèmia", una de les poques excepcions en matèria de dret de família, derivada de la difícil experiència de la pandèmia de la covid-19.
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- La presència de piquets per la vaga del metall altera la mobilitat als principals polígons del Bages
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- Ikea estudia obrir una botiga a Manresa per analitzar el mercat a la Catalunya central
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- Els rostres de l’abandonament escolar: «Acabes renunciant per no endeutar els teus pares o per no saber on acudir»
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor