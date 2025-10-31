Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
A la majoria de la població li agradaria tenir més diners al banc, però els experts adverteixen que no en tots els casos és bona idea
Pedro Sanjuán
Qui no té un compte corrent al banc avui dia? S’ha tornat imprescindible: cobrem la nòmina, tenim els impostos i els subministraments domiciliats i gràcies a ell podem utilitzar un altre indispensable, la targeta, sigui de dèbit o de crèdit, o altres formats digitals, com el pagament amb el mòbil i el Bizum. Els comptes bancaris són la base de l’estalvi de les famílies, que a causa de la crisi econòmica derivada de la covid i de la guerra d’Ucraïna han perdut poder adquisitiu. Per això, al marge del que es vulgui estalviar sota el matalàs, és important saber quants diners cal tenir al banc per evitar ensurts.
La inflació de l’eurozona marca un rècord del 9,1% i l’IPC d’Espanya segueix per sobre dels 10 punts: la dada avançada d’agost situa la taxa en el 10,4%, un descens respecte a la de juliol, que es va situar en el 10,8%, la més alta des de setembre de 1984.
A uns preus disparats un agost amb l’electricitat més cara de la història cal sumar-li una altra despesa que va a l’alça. La de les hipoteques variables. L’euríbor va tancar l’agost per sobre de l’1,2% per primera vegada des del 2012 i encareix les quotes que hagin de ser revisades.
Ni més, ni menys
Amb aquest tragí de preus, costa quadrar els números. I més encara estalviar. Amb tot, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) assegura que no és recomanable tenir molts diners al banc. Tampoc ho és tenir-ne massa pocs: és qüestió de conèixer molt bé els ingressos i les despeses que tenim i destinar una quantitat fixa periòdica per estalviar.
Si no és ideal tenir-ne molts ni pocs, sorgeix un dubte: quina quantitat de diners és ideal tenir al banc? L’OCU respon a la pregunta: l’entitat aconsella tenir només una reserva de liquiditat que es pugui utilitzar en qualsevol moment per poder fer front a imprevistos, com una avaria del cotxe o el pagament a un manyà.
«Una quantitat prudent pot ser l’equivalent a tres mesos del teu salari», recomana l’organisme. Explicat amb un exemple: si un treballador guanya 2.000 euros mensuals, hauria de tenir estalviats uns 6.000 euros, aproximadament.
Fons de garantia per a 100.000 euros
L’OCU ho recomana per assumir tots els pagaments i obligacions una raó: els bancs no tenen capacitat per assumir tots els pagaments i obligacions en cas de fallida. Per molt que els diners siguin teus i els hagis estalviat amb la suor del teu front. Espanya, com la resta de països de la Unió Europa, té un Fons de Garantia de Dipòsits que garanteix un màxim de 100.000 euros per titular.
«Si els teus estalvis superen els 100.000 euros en comptes i dipòsits, procura repartir-los en diverses entitats», recomana l’OCU. Així, si una persona té 130.000 euros en un sol banc i aquest fa fallida, només té garantida la devolució de 100.000 euros. En canvi, si el reparteix en dues entitats s’asseguraria rebre la totalitat dels estalvis.
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
- És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Segon dia de vaga del metall al Bages: tornen a bloquejar l'accés als polígons de Bufalvent i Santa Anna
- El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- El funeral del cuiner de la Masia El Casot de Marganell serà aquest dijous a Castellbell