Un milionari revela quina és la manera d’estalviar amb un salari baix
Coneixes el mètode 50/30/20?
Eneko López Rico
Estalviar amb ingressos modestos és possible si s’apliquen els principis adequats d’educació financera. L’empresari britànic Mark Tilbury, referent a les xarxes socials pels seus consells sobre diners, assegura que no és necessari un gran sou per construir riquesa a llarg termini. El seu mètode, basat en la gestió conscient dels diners i la inversió estratègica, ha captat l’atenció de milers de persones que busquen millorar la seva situació econòmica partint de zero.
Tilbury defensa que la majoria dels milionaris no han heretat fortunes, sinó que han construït el seu patrimoni a poc a poc. A més, cita un estudi de ‘Ramsey Solutions’ que revela que el 79% dels milionaris no van rebre herències, sinó que van arribar al seu estatus gràcies a decisions financeres intel·ligents.
Control del flux d’efectiu: el primer pas per estalviar
El primer principi del mètode Tilbury és senzill: gastar menys del que es guanya. Això implica tenir un control rigorós del flux d’efectiu mensual i eliminar totes aquelles despeses que no aporten valor.
Des de les subscripcions oblidades fins a petits pagaments diaris que passen desapercebuts, aquests costos s’acumulen i resten capacitat d’estalvi. Tilbury també posa el focus en els deutes amb interessos elevats, especialment les targetes de crèdit, que poden arribar a tenir un interès anual superior al 25%.
L'empresari recomana aplicar la coneguda fórmula 50/30/20 per distribuir els ingressos:
- 50% per a necessitats bàsiques (habitatge, menjar, transport)
- 30% per a despeses personals o d'oci
- 20% per a inversió en actius o formació
Aquest últim percentatge no s’ha de destinar a compres futures, sinó a eines que augmentin el seu valor amb el temps, com fons indexats o cursos que millorin l'ocupabilitat.
Generar ingressos extres i començar a invertir al més aviat possible
Una de les claus més repetides per Tilbury és crear una font d’ingressos addicional, ja sigui a través d’un petit negoci, serveis ‘freelance’ o treballs complementaris.
Segons els seus càlculs, invertir 1.000 euros addicionals al mes amb una rendibilitat mitjana del 7% anual, podria traduir-se en més d’un milió d’euros en 28 anys. Això, sense necessitat d’herències ni sous elevats.
A més, l’empresari remarca la importància de començar a invertir al més aviat possible. Com més aviat es comenci, més gran serà l’efecte de l’interès compost, un fenomen que permet multiplicar els guanys al llarg del temps. Per facilitar aquest procés, Tilbury esmenta plataformes com Trading 212, que permeten invertir des de quantitats mínimes amb opcions automatitzades.
Una mentalitat de llarg termini, la clau de l’èxit financer
Més enllà dels números, Tilbury insisteix que el veritable canvi comença en la mentalitat. Pensar a llarg termini, tenir disciplina i prendre decisions financeres informades són els pilars que separen els que aconsegueixen independència econòmica dels que viuen al dia.
Per als qui cobren 1.000 euros al mes, aquesta estratègia pot semblar ambiciosa, però amb constància i visió, és possible convertir petits estalvis en grans resultats. El missatge és clar: no importa quant es guanya, sinó que es fa amb aquests diners.
