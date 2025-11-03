Cándida Jiménez, pensionista, sobre la jubilació anticipada: "Em van penalitzar de per vida, com una cadena perpètua"
El testimoni d’una jubilada posa sobre la taula el problema dels coeficients reductors després d’una vida laboral de més de 44 anys de cotitzacions
Patricia Páramo
Després de tota una vida treballant, planificar la jubilació és un tema crucial per a moltes persones. I és que, tot i que molts treballadors creuen que amb dècades de cotització tenen assegurada una pensió digna, la veritat és que el sistema penalitza aquells que decideixen retirar-se abans de l’edat ordinària, encara que tinguin una llarga vida laboral a les seves esquenes. Aquest és el cas de milers de persones que, per salut o per circumstàncies personals, opten per jubilar-se anticipadament i es troben amb retallades de per vida en la seva pensió.
Per evitar sorpreses desagradables és fonamental conèixer els detalls del sistema. L’edat ordinària de jubilació varia segons l’any i els anys cotitzats, i anticipar-se pot implicar coeficients reductors que afecten negativament l’import mensual de la pensió. El més preocupant és que aquestes penalitzacions s’apliquen de manera permanent, fins i tot quan el treballador ha cotitzat durant més de 40 anys, com passa en molts casos denunciats per plataformes de pensionistes.
Una d’aquestes plataformes és ASJUBI40 (Associació de Jubilats Anticipats amb 40 Anys o Més Cotitzats), una organització que lluita per la justícia en el sistema de pensions espanyol. El seu objectiu principal és aconseguir l’eliminació dels coeficients reductors. Des del seu canal de YouTube, aquesta associació dóna veu a pensionistes que comparteixen les seves històries personals.
"Em vaig jubilar amb 63 anys i em van penalitzar de per vida"
Una d’aquestes veus és la de Cándida Jiménez, pensionista i membre actiu d’ASJUBI40, que relata la seva experiència després d’una vida laboral de més de 44 anys i mig cotitzats. “Em vaig jubilar amb 63 anys de manera voluntària per temes de salut”, explica.
“Em van penalitzar amb un 13%, però no fins als 65 anys, sinó de per vida. Una cadena perpètua”. Aquesta penalització l’acompanya mes rere mes, reduint de manera significativa la seva pensió malgrat haver treballat tota la vida. El més indignant, segons ella, és la desigualtat entre règims: “Les classes passives poden jubilar-se als 60 anys amb només 35 cotitzats i rebre el 100% de la seva pensió. És això just? No. Això és una injustícia descomunal”.
El cas de la Cándida no és únic. Molts jubilats viuen situacions similars quan arriba el moment de cobrar la pensió. “Exigim al Govern de torn i a tots els partits polítics que eliminin aquests coeficients reductors tan injustos”, conclou la Cándida.
