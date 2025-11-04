Gonzalo Bernardos es mulla i explica per què els joves no són capaços d'estalviar: "Als 80 i 90 ningú es plantejava agafar i gaudir del moment..."
La primera causa de mort en joves és el suïcidi
Més del 55% de les persones joves amb dificultats econòmiques tenen problemes de salut mental
Patricia López Avilés
Els problemes de salut mental en joves van en augment al nostre país. Molts d'aquests problemes són ocasionats per l'ansietat davant un futur incert i per l'escassetat de recursos econòmics propis.
La pujada dels preus dels productes bàsics i els preus desorbitats dels lloguers provoquen una visió cada vegada més pessimista en la joventut del nostre país.
A què s'enfronten els joves?
Al programa 'laSexta Xplica', es va obrir un debat centrat en els problemes econòmics als quals s'enfronten els joves. L'economista Gonzalo Bernardos va arremetre contra els joves acusant-los de prioritzar el seu temps d'oci per sobre del compromís per la feina. "Anem a un restaurant i està ple de joves", apuntava Bernardos.
El professor també va comparar aquesta actitud dels joves amb la de les generacions anteriors. "Als 80 i als 90 ningú es plantejava agafar i gaudir del moment. El que es plantejava és que hauria de sembrar per al futur, i aquesta sembra era treballar molt fort les hores que fossin necessàries", va assenyalar.
Indignació i rèplica
Davant d'aquests arguments, la psicòloga Lydia Viñuela no va dubtar a contestar, va animar els joves a gastar-se aquests 10 euros que els sobrin dels seus salaris en "prendre's una canya amb els seus amics i gaudir".
Segons Viñuela, la primera causa de mort en joves és el suïcidi. La dada, ratificada per un estudi de 'Save de Children', encadena 11 morts diàries. "En moltes ocasions, és o gastar-se aquests 10 euros o rebentar", va dir la psicòloga per concloure la seva intervenció a 'laSexta Xplica'.
Somiar amb un futur estable
Un estudi publicat pel Consell de la Joventut d'Espanya (CJE), detalla que més del 55% de les persones joves amb dificultats econòmiques tenen problemes de salut mental. Com explica l'informe, per a les persones joves és molt difícil somiar amb un futur estable, ja que han de lidiar amb la precarietat laboral, la temporalitat i l'atur. A més a Espanya la situació és més greu. La incidència de problemes psicològics entre aquest grup s'ha multiplicat per sis en l'última dècada, superant altres grups d'edat.
Per tant, tenint en compte aquestes dades i l'increment en els preus dels lloguers i productes bàsics, gastar 10 euros en la teva pròpia felicitat no suposa un risc per al teu futur.
