Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
És crucial entendre que els comptes d'estalvi no van ser dissenyats com a vehicles d'inversió a llarg termini
Pedro Sanjuán
Imagina dipositar una petita quantitat de diners en un compte d'estalvis, el mínim per activar-lo, i oblidar-te'n durant dues dècades. Aquesta és la història real d'un jove a França que, el 2005, va obrir un compte Livret A -un producte d'estalvi molt popular i segur, equivalent als comptes tradicionals d'estalvi que ofereixen grans bancs a Espanya- amb un dipòsit inicial de 10 euros. Durant vint anys, no va fer cap moviment: ni ingressos, ni retirades. En consultar el saldo el 2025, el resultat va ser tant revelador com decebedor: el seu compte reflectia un total de 13,70 euros. Aquest cas, que sembla una simple anècdota, és en realitat una metàfora poderosa sobre els límits de l'estalvi convencional i l'impacte silenciós de l'economia en els nostres diners. Els 3,70 euros de guany en dues dècades exposen una veritat incòmoda: la seguretat sovint té un cost molt alt, la pèrdua d'una rendibilitat significativa.
El miratge de l'estalvi tradicional
El principal atractiu de productes com el Livret A francès o els comptes d'estalvi convencionals és el risc baix. El capital està garantit, accessible en qualsevol moment i, en molts casos, està exempt d'impostos. Tot i això, el cas dels 10 euros demostra que la seguretat nominal no equival a la preservació del valor. El guany de 3,70 euros en 20 anys es tradueix en un rendiment anual mitjà de l'1,586%. A primer cop d'ull, pot semblar un creixement modest però segur. El problema fonamental i el gran enemic silenciós de l'estalviador és la inflació.
La inflació és l'augment generalitzat dels preus de béns i serveis, cosa que provoca que cada euro perdi poder de compra amb el temps. Si la rendibilitat dels nostres estalvis no supera la taxa d'inflació, a la pràctica, estem perdent diners. Encara que el número al nostre compte creixi, la quantitat de coses que podem comprar amb ell disminueix. Pensem en allò que es podia comprar amb 10 euros el 2005 i allò que es pot adquirir amb 13,70 euros el 2025. És gairebé segur que el poder adquisitiu d'aquests 10 euros originals s'ha reduït dràsticament, fent que el guany de 3,70 euros sigui insuficient per compensar ni tan sols la pèrdua de valor. Per tant, la rendibilitat real d'aquesta operació ha estat negativa. Aquest és el gran miratge: creiem que els nostres diners creixen, quan en realitat s'estan encongint en termes de capacitat de compra.
El veritable propòsit dels comptes d'estalvi
És crucial entendre que els comptes d'estalvi no van ser dissenyats com a vehicles d'inversió a llarg termini. La seva funció principal és oferir un lloc segur per guardar diners que es puguin necessitar a curt termini, com ara un fons d'emergència o per a despeses planificades. Proporcionen liquiditat, és a dir, la capacitat de disposar dels diners de manera immediata sense penalitzacions. Aquesta accessibilitat i seguretat en són les grans fortaleses. El Livret A, per exemple, compleix a més a més una funció social a França: els fons dipositats s'utilitzen per finançar projectes d'interès públic, com ara habitatges socials o infraestructures sostenibles, a través d'una institució estatal.
Aquest propòsit social i de baix risc explica les taxes d'interès limitades. No es pot esperar que un producte dissenyat per a la màxima seguretat i amb una finalitat col·lectiva ofereixi els mateixos rendiments que instruments financers dissenyats per al creixement, els quals comporten un risc associat. Confondre l'estalvi amb la inversió és una de les errades més comunes en la gestió de les finances personals. Estalviar és guardar; invertir és posar els diners a treballar perquè generin més diners, assumint que el seu valor pot fluctuar.
La necessitat de l'educació financera
El cas dels 10 euros no s'ha d'interpretar com a crítica destructiva als comptes d'estalvi, sinó com una crida d'atenció sobre la importància de l'educació financera. La lliçó és clara: per a objectius a llarg termini, com ara la jubilació o l'acumulació de patrimoni, és imprescindible cercar alternatives que ofereixin un potencial de creixement superior a la inflació. Això implica explorar el món de la inversió.
Vehicles com els fons d'inversió, les accions o els plans de pensions estan dissenyats perquè els diners creixin al llarg del temps gràcies al poder de l'interès compost, que permet que els rendiments generin alhora nous rendiments. Tot i que aquestes opcions impliquen un risc més gran, una estratègia de diversificació i un horitzó temporal adequat ajuden a mitigar-lo. La clau no és abandonar completament els comptes d'estalvi, que continuen sent vitals per a la seguretat financera del dia a dia, sinó entendre que només són una peça del puzle. La veritable construcció de riquesa a llarg termini requereix fer un pas més enllà, informar-se, definir un perfil de risc i prendre decisions actives perquè els nostres diners no només es conservin, sinó que creixin i treballin per a nosaltres. La història dels 10 euros i el modest final és el millor argument per començar a fer-ho.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'
- Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
- Mor l'artista manresà Ferran Costa, als 71 anys