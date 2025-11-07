Lorena Álvarez, economista, revela com calcular la teva capacitat d'estalvi amb aquest pas senzill
Hauràs de buscar els ingressos de fa uns anys i comparar-los amb els d'ara
Pol Langa
L'estalvi en aquests temps és una utopia per a milers de treballadors que amb prou feines guanyen prou per costejar cada mes i no tenen més opció que viure al dia per culpa d'uns sous baixos i un augment del cost de vida en tots els aspectes, des de l'habitatge, fins a la compra setmanal al supermercat.
Tot i això, l'objectiu d'aconseguir estalviar certs diners per aconseguir aquest matalàs que permet dormir cada nit amb tranquil·litat no desapareix. Amb aquest objectiu ha explicat l'economista i professora Lorena Álvarez com calcular la capacitat d'estalvi de cada persona de manera senzilla, "sense trampa ni cartó", en un vídeo del seu canal de YouTube, 'El teu Racó Financer'.
El primer de tot és calcular de forma aproximada "quant hem anat cobrant en els darrers cinc anys" per tenir una perspectiva general de la capacitat d'ingressos, encara que si s'ha cobrat un sou menys temps, també es pot adaptar. Només cal sumar els ingressos de cada mes per conèixer els diners ingressats en cada cas.
Després, cal veure quants diners hi havia abans d'aquest període i comparar-los amb el saldo actual per descobrir l'estalvi net acumulat: "Quin saldo tenia, imaginat, 3.000 euros. Cal anar avui dia i veure quin saldo té el vostre compte, per exemple 7.000 euros", exposa.
"El pròxim pas és restar els 7.000 euros d'avui, menys els 3.000 euros que tenia, tenim l'estalvi que hem aconseguit aquests anys", apunta amb un exemple la jove experta. Ara arriba "la prova del cotó": cal comparar l'estalvi amb els ingressos. "Ho farem amb una ràtio molt senzilleta. Al numerador de la fracció situem els estalvis que hem generat, i ho dividim entre els ingressos de tots aquests anys", exposa Álvarez.
Un cop ja ha sortit el número, cal multiplicar-lo per 100 per aconseguir el valor percentual per obtenir el “percentatge que hem aconseguit estalviar de mitjana en aquests anys”.
El resultat pot sorprendre més d'un, encara que en el cas que la xifra sigui inferior a l'esperada, Álvarez fa una crida a no desesperar-se: "Si obtens un percentatge, una ràtio molt baixeta, no et preocupis, aquest exercici no és per desanimar-te, només és per donar-te informació, perquè com ja he dit en altres vídeos, la informació és or".
Això és només el pas inicial per començar a tenir un control més gran de les finances personals i ser conscients de la realitat de la nostra economia per actuar en conseqüència.
