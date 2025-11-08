Javier Santacruz, economista i analista financer: "Espanya necessitaria construir un milió d'habitatges nous per estabilitzar el mercat"
L'economista alerta que la manca d'obra nova i la inseguretat jurídica al lloguer estan portant els preus a màxims, expulsant del mercat joves i rendes mitjanes
Marcos Rodríguez
Espanya pateix un dèficit crònic d'habitatge. Així ho adverteix l'economista i analista financer Javier Santacruz, que llança un missatge contundent: "Espanya necessitaria construir un milió d'habitatges nous per estabilitzar el mercat".
Segons Santacruz, només es construeixen entre 120.000 i 130.000 habitatges a l'any, una xifra "ridícula" per a un país amb creixent demanda i sòl disponible. "És incomprensible que no s'hi estigui construint més", apunta. Les dades del Ministeri d'Habitatge, publicades per portals com Idealista, donen suport al seu diagnòstic: el 2024 es van autoritzar 127.721 habitatges nous, un volum que segueix molt per sota del boom de mitjans dels 2000, quan se superaven els 600.000.
A més, actualment, Espanya pateix un marcat alentiment registrat fins al juliol en el lliurament d'immobles acabats.
Mentrestant, la població creix a ritme rècord. L'INE ja preveia el 2024 que el país guanyarà més de 5 milions d'habitants (un 10,6%) en els pròxims 15 anys, fins a superar els 53,7 milions de persones el 2039. Noves llars, segones residències i inversió estrangera estan disparant la demanda a les grans ciutats i zones costaneres.
"El mercat està tensionat i les condicions financeres continuen sent favorables: hi ha estalvi, hipoteques disponibles i interessos baixos", explica l'economista. Però aquesta bonança no arriba a tothom: els joves i les rendes mitjanes són els grans exclosos, ja que l'esforç per accedir a un habitatge s'ha disparat tant en compra com per llogar.
Inseguretat jurídica i traves urbanístiques: l'altre coll d'ampolla
Santacruz també posa el focus al lloguer, on denuncia una creixent "inseguretat jurídica" que està retirant milers de pisos del mercat. "Molts propietaris temen impagaments o ocupacions, i això agreuja l'escassetat d'oferta", adverteix.
Com a solució, proposa una reforma urgent de la Llei d'arrendaments urbans per tornar la confiança al propietari i una simplificació de permisos i normativa urbanística que permeti accelerar la construcció. "Si aconseguim això, els preus es moderaran de manera natural", conclou l'expert.
