Aquest expert en habitatge explica quines són les millors opcions per comprar una casa sense tenir estalvis: “Podràs aconseguir més del 80% de finançament”
El creador de contingut financer, dr.financess, ens mostra les claus per comprar una casa sense estalvis
Alexandre Navarro
Avui dia, a molts els suposa una gran dificultat accedir a l'habitatge a Espanya. Però el que cada cop menys persones fan és comprar un habitatge, ja sigui pels alts preus del mercat o per la baixa qualitat d'alguns allotjaments. És per això que cada cop més creadors de contingut financer, com Dr. Finances, ens ensenyen com trobar les millors opcions a l'hora de comprar una casa, en aquest cas, sense tenir uns estalvis previs.
Les quatre claus segons l'expert
El tiktoker ens assenyala les 4 millors maneres per poder optar a la compra d'habitatge sense estalvis:
- Aconseguir que algú t'avali. Mitjançant aquest recurs, un podrà aconseguir més del 80% de finançament.
- Trobar un habitatge de lloguer amb opció de compra. D'aquesta manera, els diners que es van pagant mes a mes s'aniran restant del valor total de la compra.
- Comprar la casa a un banc. Aquests solen tenir preus més baixos que la mitjana del mercat.
- Comptar amb un professional independent. Així, podràs rebre una ajuda a la teva recerca del millor tracte hipotecari del mercat, valorant totes les opcions i sabent qui ofereix un millor finançament.
Per regla general, els bancs no ofereixen cap mena de préstec bancari a persones sense estalvis. Tot i això, sempre pots intentar obtenir aquestes hipoteques si compleixes uns requisits mínims de solvència i estabilitat laboral. La qüestió principal se centra a establir les garanties que et demani l'entitat, així com negociar els aspectes més importants a l'hora de sol·licitar una hipoteca, com ara els tipus d'interès.
A més, com a última alternativa a l'hora de comprar un pis sense estalvis, també trobem l'opció de la 'doble garantia'. Aquest mètode consisteix a avalar un préstec hipotecari amb dos immobles en comptes d'un. Aquesta sol ser una opció avalada per les entitats bancàries, ja que s'estaria reduint el risc per al banc i facilitant l'obtenció d'una hipoteca per un import més gran o condicions més favorables.
Davant d'un mercat de l'habitatge cada vegada més a l'alça en els tipus d'interès i hipoteques, els que somien comprar una casa o un pis decideixen buscar totes les opcions que se li presenten.