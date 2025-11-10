Frenada immobiliària
Montse Cespedosa, experta en banca: «Les entitats es preparen per a una frenada d’hipoteques el 2026»
Les entitats endureixen les condicions i allarguen els terminis de resposta davant el final del ‘boom’ immobiliari
Pedro Sanjuán
El sector financer dona per tancada la intensa guerra hipotecària que durant els últims anys ha impulsat la competència entre entitats bancàries. Després de l’auge immobiliari viscut recentment, la banca comença a preparar-se per a una frenada en la concessió d’hipoteques que podria arribar el 2026.
Segons explica Montse Cespedosa, experta acreditada en hipoteques, «cada vegada més entitats decideixen retirar-se de la guerra hipotecària i això significa que ens espera un últim trimestre amb pujades en les ofertes».
L’especialista adverteix a més que els processos s’estan tornant més lents i exigents. «Les entitats s’estan demorant fins a 15 dies a entregar les ofertes i els departaments de risc estan sent molt més estrictes amb l’aprovació d’operacions», assenyala Céspedosa.
Aquest canvi de tendència reflecteix la cautela del sector davant un possible refredament del mercat immobiliari i un context econòmic més incert. Amb això, els bancs busquen protegir la seva rendibilitat i reduir riscos en un escenari que apunta a la fi del cicle expansiu del crèdit hipotecari.
El preu de l’habitatge va arribar a Catalunya als 2.775 euros per metre quadrat en el tercer trimestre de l’any, per sobre dels 2.303 euros per metre quadrat de mitjana del conjunt d’Espanya, cosa que representa un nou màxim històric i una pujada del 9,6% respecte a un any abans, segons les dades del Col·legi de Registradors. Durant el tercer trimestre de l’any es van registrar 123.483 hipoteques sobre habitatge, una quantia similar a la del trimestre anterior però que representa un augment del 13% en comparació amb les firmades en el mateix període de l’any anterior.
