Com s'ha d'organitzar l'estalvi i la inversió a casa?
La regla 50/30/20 és una manera senzilla d'organitzar els diners sense oblidar cap aspecte: despeses, oci i estalvi/inversió
Pedro Sanjuán
L'estalvi en les llars espanyoles és possible, però amb uns imports petits. Aquests diners extres poden ser un punt de partida perquè augmenti la inversió i l’interès per rendibilitzar els diners en les famílies espanyoles. Com expliquen els experts del comparador financer HelpMyCash.com, és important organitzar bé les finances, tenir clares les idees clau per començar a invertir i aprofitar aquesta rendibilitat per compensar la inflació, que si no anirà menjant-se a poc a poc part d’aquests diners.
La regla 50/30/20
Els ingressos que es tenen de forma mensual requereixen una bona administració per arribar a final de mes sense ensurts, i no ha de faltar una part per a l’estalvi i inversió de cara al futur. Per això, la regla 50/30/20 és una manera senzilla d’organitzar els diners sense oblidar cap aspecte.
Què vol dir aquesta regla? Fa referència a la distribució dels ingressos en percentatges. Els experts de HelpMyCash.com expliquen que la primera part, la del 50%, indica que dels ingressos mensuals un 50% hauria de ser el percentatge destinat a despeses fixes com habitatge, transport i factures. D’altra banda, el 30% està destinat a oci i despeses prescindibles, també als viatges que podem fer. Finalment, el 20% és el percentatge destinat a estalviar i invertir. És important que aquesta part dels diners estigui generant rendibilitat, per esquivar, almenys en part, l’efecte de la inflació i la pèrdua de poder adquisitiu.
Una de les preguntes més recurrents abans de començar a invertir és quina quantitat de diners ha d’estar destinada a aquests productes d’inversió. Dins del 20% que es destina a estalvi i inversió, cal deixar sense invertir els diners que puguem necessitar com a coixí si hi ha un imprevist, així com els diners que planegem necessitar a curt termini (és a dir, si tenim estalviats uns diners per comprar un ordinador d'aquí un parell de mesos, no els invertirem). Com es calcula el coixí de diners per a imprevistos o coixí d’emergència? En general, hem de tenir al cap les despeses fixes mensuals (per exemple, 1.000 euros) i multiplicar-les, almenys, per tres mesos (és a dir, 3.000 euros).
Una vegada tinguem identificada la quantitat de diners per invertir, és el moment de trobar un producte que ens vagi bé. Depenent del tipus d’inversor que siguem podrem contemplar més o menys risc de pèrdua per a la inversió, tenint en compte que com més risc, més rendibilitat potencial. A més, el temps juga a favor de la inversió, ja que amb un horitzó temporal més llarg és possible beneficiar-se de la tendència a l’alça dels mercats i, per tant, obtenir més rendibilitat.
Com expliquen des de HelpMyCash.com, en el cas de ser inversors principiants el millor és buscar productes d'inversió que siguin senzills, com per exemple els fons d’inversió o els fons indexats, que són actius fàcils d'entendre. És important controlar les comissions que cobra cada entitat per contractar un fons d'inversió i buscar les més baixes. També hem de comprovar la rendibilitat històrica, que no garanteix la rendibilitat futura, però ens pot donar una fotografia del que podem esperar.
Per als que no se sentin còmodes amb la idea d’invertir, és a dir, siguin més conservadors, sempre quedaran els dipòsits a termini fix. Aquests tenen l’avantatge que amb prou feines no hi ha risc de pèrdua sobre els diners, ja que el capital està garantit. Abans de contractar-los s’estableix un termini en què es recuperaran els diners i una rendibilitat, de manera que ja es coneix en quin moment es podrà disposar dels diners i quina quantitat d’interessos es generaran. Actualment, els dipòsits amb rendibilitats més altes s’ofereixen en altres bancs europeus i pot aconseguir-se fins a un 1,17% de rendibilitat per un dipòsit a termini.
