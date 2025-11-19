Ganga fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
Es tracta d’un nou dictamen del TEAC que introdueix una interpretació més favorable
David Cruz
Si vas comprar casa teva abans de l’any 2013, atenció a la gran novetat que introduirà la pròxima Declaració de la Renda. Fins ara, si venies aquella casa i utilitzaves els diners de la venda per pagar la resta de la hipoteca, Hisenda et deia: “Atura’t! Com que ja has venut la casa, ja no és el teu habitatge habitual i no et pots deduir aquest pagament”.
Evidentment, això era una mala notícia perquè l’antiga Deducció per Habitatge Habitual permetia restar fins a 9.040 euros anuals dels diners que pagues per la hipoteca, segons diversos requisits i condicions.
Què ha canviat en la deducció per habitatge habitual?
Un tribunal d’Hisenda (el TEAC) ha dit ara que aquest criteri no és just, i la nova regla és tan simple com:
- Venda i pagament no són el mateix: el Tribunal Econòmic-Administratiu Central reconeix que, a la pràctica, vendre la casa i cancel·lar la hipoteca passen al mateix temps, quan signes davant notari.
- Continua sent ‘habitual’: com que el pagament de la hipoteca ocorre just quan encara n’ets propietari, Hisenda ha de permetre que et dedueixis aquesta quantitat de diners.
D’aquesta manera, si vens la teva casa comprada abans de 2013 i utilitzes aquests diners per acabar de pagar la hipoteca, pots incloure la quantitat que vas cancel·lar dins del límit dels 9.040 euros anuals a la teva pròxima Declaració de la Renda.
Potser si no estàs en aquesta situació et costa veure-ho així, però aquesta novetat representa una clara victòria per a molts propietaris que ara podran obtenir un estalvi important a l’hora de fer la seva declaració.
Això els permet sumar les quantitats destinades a la cancel·lació a la base màxima de deducció de l’IRPF, optimitzant així la seva pròxima declaració. I segur que les seves butxaques ho acabaran notant.
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Granges del Berguedà s’adapten al confinament de les gallines però noten una lleugera davallada en la posta d'ous
- Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes