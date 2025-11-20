Aquesta és la sanció que podries rebre per no avaluar els riscos dels empleats de la llar: multes de fins a 50.000 euros
Consulta la llista d'obligacions que has de complir com a ocupador per evitar la multa
Zoe Camps Corral
A partir del passat divendres, dia 14, totes les famílies que tinguin contractada alguna persona a casa seva han d'avaluar els riscos laborals que hi ha a l'habitatge.
Per facilitar la tasca, el Ministeri de Treball, liderat per Yolanda Díaz, va aprovar fa més d'un any la pàgina web Prevenció10.es, que actua com a eina per avaluar els perills potencials que hi ha per a les empleades de la llar en una casa.
Aquesta mesura no ha entrat en vigor fins que no ha fet sis mesos.
Detalls de la normativa
La implementació d'aquesta normativa suposa un avenç en matèria de drets per a les empleades de la llar que, fins ara, sempre han tingut males condicions laborals.
D'aquesta manera, l'objectiu de la mesura és detallar els drets dels treballadors que es dediquen a les feines de casa (tasques domèstiques, atenció a persones en situació de dependència, jardineria, xofer o cuidador de nens), així com deixar clares les obligacions dels ocupadors.
Obligacions per als ocupadors
- Identificar riscos mitjançant una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat.
- Actualitzar l'avaluació a mesura que es produeixin canvis en les condicions de treball o es produeixi un dany.
- Aplicar mesures preventives necessàries per controlar, reduir o eliminar els riscos.
- Vetllar per la salut del seu empleat (pot ser necessari fer un reconeixement mèdic cada tres anys).
- Recollir totes les mesures efectuades en un document on cal reflectir la data d'adopció. L'empleat n'ha de rebre una còpia.
- Oferir equips de treball adequats per a l'activitat a realitzar.
- Oferir equips de protecció individual per a aquells casos en què els riscos no es poden evitar o minimitzar.
- L'ocupador l'han d'assumir el cost dels equips de treball i protecció; també en la renovació d'aquests.
- Si es detecta un risc existent, l'ocupador ho ha de comunicar a l'empleat i ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar aquests riscos.
- No pot obligar els empleats a reprendre les tasques si continua existint el perill.
- L'ocupador pot fer les tasques pertinents de prevenció, però també pot nomenar un treballador perquè s'encarregui o contractar un servei de prevenció.
Drets dels empleats
- Estar informat de tots els riscos a què s'exposa en desenvolupar la seva activitat professional.
- Conèixer les mesures que cal adoptar per mantenir-se protegit durant el desenvolupament de la feina de casa.
- Rebre formació en matèria de prevenció durant el seu temps de treball (ho pot fer a través del web del SEPE i la Fundació Estatal per a la formació a l'Ocupació [Fundae]). Si es fa fora de la feina, les hores utilitzades han de ser compensades amb temps de descans.
- Sotmetre's a un reconeixement mèdic gratuït cada tres anys a través del sistema nacional de salut.
- Interrompre la seva activitat si considera que hi ha un risc per a la seva vida o salut en la tasca que desenvolupa.
- Interrompre tasques o abandonar el domicili davant d'un perill greu i imminent, sense que això impliqui acomiadament o sigui considerat abandonament voluntari
Totes aquelles famílies que no compleixin la normativa poden enfrontar-se a multes d'entre 2.451 i 49.000 euros (depenent de les agreujants).
