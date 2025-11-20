Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquesta és la sanció que podries rebre per no avaluar els riscos dels empleats de la llar: multes de fins a 50.000 euros

Consulta la llista d'obligacions que has de complir com a ocupador per evitar la multa

Els teus nous drets

Els teus nous drets / jcomp

Zoe Camps Corral

A partir del passat divendres, dia 14, totes les famílies que tinguin contractada alguna persona a casa seva han d'avaluar els riscos laborals que hi ha a l'habitatge.

Per facilitar la tasca, el Ministeri de Treball, liderat per Yolanda Díaz, va aprovar fa més d'un any la pàgina web Prevenció10.es, que actua com a eina per avaluar els perills potencials que hi ha per a les empleades de la llar en una casa.

Aquesta mesura no ha entrat en vigor fins que no ha fet sis mesos.

Detalls de la normativa

La implementació d'aquesta normativa suposa un avenç en matèria de drets per a les empleades de la llar que, fins ara, sempre han tingut males condicions laborals.

D'aquesta manera, l'objectiu de la mesura és detallar els drets dels treballadors que es dediquen a les feines de casa (tasques domèstiques, atenció a persones en situació de dependència, jardineria, xofer o cuidador de nens), així com deixar clares les obligacions dels ocupadors.

Obligacions per als ocupadors

  • Identificar riscos mitjançant una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat.
  • Actualitzar l'avaluació a mesura que es produeixin canvis en les condicions de treball o es produeixi un dany.
  • Aplicar mesures preventives necessàries per controlar, reduir o eliminar els riscos.
  • Vetllar per la salut del seu empleat (pot ser necessari fer un reconeixement mèdic cada tres anys).
  • Recollir totes les mesures efectuades en un document on cal reflectir la data d'adopció. L'empleat n'ha de rebre una còpia.
  • Oferir equips de treball adequats per a l'activitat a realitzar.
  • Oferir equips de protecció individual per a aquells casos en què els riscos no es poden evitar o minimitzar.
  • L'ocupador l'han d'assumir el cost dels equips de treball i protecció; també en la renovació d'aquests.
  • Si es detecta un risc existent, l'ocupador ho ha de comunicar a l'empleat i ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar aquests riscos.
  • No pot obligar els empleats a reprendre les tasques si continua existint el perill.
  • L'ocupador pot fer les tasques pertinents de prevenció, però també pot nomenar un treballador perquè s'encarregui o contractar un servei de prevenció.
Milloren els drets dels treballadors de la llar

Milloren els drets dels treballadors de la llar / gpointstudio

Drets dels empleats

  • Estar informat de tots els riscos a què s'exposa en desenvolupar la seva activitat professional.
  • Conèixer les mesures que cal adoptar per mantenir-se protegit durant el desenvolupament de la feina de casa.
  • Rebre formació en matèria de prevenció durant el seu temps de treball (ho pot fer a través del web del SEPE i la Fundació Estatal per a la formació a l'Ocupació [Fundae]). Si es fa fora de la feina, les hores utilitzades han de ser compensades amb temps de descans.
  • Sotmetre's a un reconeixement mèdic gratuït cada tres anys a través del sistema nacional de salut.
  • Interrompre la seva activitat si considera que hi ha un risc per a la seva vida o salut en la tasca que desenvolupa.
  • Interrompre tasques o abandonar el domicili davant d'un perill greu i imminent, sense que això impliqui acomiadament o sigui considerat abandonament voluntari

Totes aquelles famílies que no compleixin la normativa poden enfrontar-se a multes d'entre 2.451 i 49.000 euros (depenent de les agreujants).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
  2. Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes
  3. El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
  4. Incertesa a les autoescoles per triar com es gestionen les zones d'examen a Manresa
  5. Dos robatoris amb força en habitatges de Berga: els casos augmenten quan es fa fosc més d'hora
  6. Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
  7. Grup Boix inicia la producció de fusta CLT a Puig-reig i preveu l’arrencada definitiva al gener
  8. Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes

Famílies de la residència Sant Bernabé de Berga denuncien una situació "inhumana, insostenible i cada vegada més greu"

Famílies de la residència Sant Bernabé de Berga denuncien una situació "inhumana, insostenible i cada vegada més greu"

La gestión mixta consolida a Madrid como la comunidad con menores tiempos de espera sanitaria

La gestión mixta consolida a Madrid como la comunidad con menores tiempos de espera sanitaria

Aquesta és la sanció que podries rebre per no avaluar els riscos dels empleats de la llar: multes de fins a 50.000 euros

Aquesta és la sanció que podries rebre per no avaluar els riscos dels empleats de la llar: multes de fins a 50.000 euros

El Suprem condemna el fiscal general de l’Estat a dos anys d’inhabilitació per un delicte de revelació de secrets

El Suprem condemna el fiscal general de l’Estat a dos anys d’inhabilitació per un delicte de revelació de secrets

Aquestes són les empreses que més facturen al Bages

Aquestes són les empreses que més facturen al Bages

Detingut per robar en dues botigues de Solsona en un sol dia: hi entrava forçant la porta o trencant la finestra

Detingut per robar en dues botigues de Solsona en un sol dia: hi entrava forçant la porta o trencant la finestra

Què en saben els joves de Manresa, de Franco? Del «no sé qui és» a «la dictadura no és bona per a un país»

El cap d’Hematologia d’Althaia, Albert Altés, recull en un llibre deu anècdotes per explicar la pràctica mèdica

El cap d’Hematologia d’Althaia, Albert Altés, recull en un llibre deu anècdotes per explicar la pràctica mèdica
Tracking Pixel Contents