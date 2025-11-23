Ainoa, 22 anys, sobre el mètode d'estalvi en parella amb què pots estalviar fins a 3.000 euros: "Per ara tenim 120 euros estalviats"
El mètode que comparteix aquesta jove a les xarxes socials i que s'ha tornat viral com a opció d'estalvi senzill i fàcil de dur a terme
Alejandro Navarro
Les pujades dels preus de l'habitatge, unit a uns sous que s'estaquen i fins i tot disminueixen a poc a poc, s'ha tornat el panorama actual de l'economia a Espanya. És per això que cada cop més vegades un es pregunta com poder estalviar de la forma més eficient. De fet, els que solen buscar mètodes més creatius d'estalvi són els joves.
Aquest és el cas d'Ainoa, una jove tiktoker de tan sols 22 anys, que ens explica quin serà el mètode d'estalvi que continuarà amb la parella. La idea de tots dos és tenir estalviats uns 3.000 euros en un termini de dos anys i mig a tres anys. Segons comenta Ainoa “tenim 120 euros estalviats de moment”.
La idea que tenen al cap serà fer servir una guardiola amb llista de números, on portaran el compte dels diners que ingressin a poc a poc. El procés en aquest cas és simple: tots dos haurien d'introduir 50 euros cada mes, 10 euros cada dues setmanes i 6 euros cada setmana.
D'aquesta manera, si segueixen el pla establert, i fins i tot van augmentant el ritme progressivament, arribarien a la meta de tenir estalviats 3.000 euros en un interval de dos anys i mig, o com a màxim tres.
Com motivar els joves a estalviar
Amb testimonis com el d'Ainoa és quan ens queda més clar que l'estalvi és un gran obstacle per als més joves. Molts ja pateixen una desmotivació pel que fa a guardar una mica dels seus diners, ja que no saben com actuar de la forma més eficient possible.
És per això que entitats bancàries com BBVA ofereixen ajuda als més joves, així com als pares i tutors, per aconseguir que compleixin la seva meta d'estalviar diners, a través de quatre passos clau:
- Conèixer la situació financera actual: Ajudar-los a identificar els ingressos, les despeses habituals, els estalvis o els deutes que puguin tenir. A més, és convenient que s'expliqui la importància de tenir un pressupost
- Definir metes financeres clares: S'ha de motivar els joves perquè fixin metes d'estalvi, siguin objectius petits o de curt termini. D'aquesta manera, ajudarem que es comprometin amb el seu estalvi i sentin satisfacció per assolir els seus objectius financers
- Establir una estratègia d'estalvi: És recomanable obrir un compte d'estalvi, establint un percentatge de diners per estalviar regularment
- Molt de seguiment: Seria aconsellable incentivar el procés d'estalvi amb regularitat, reforçant així la responsabilitat financera dels joves
Amb tot això, l'objectiu principal d'aquestes mesures seria oferir als joves un maneig òptim dels diners, promovent la conversa financera entre adults i joves. D'aquesta manera, les institucions econòmiques solen donar suport al desenvolupament d'hàbits financers als més joves.
Al capdavall, l'educació financera ha esdevingut un element essencial per a una societat on els processos financers i estalviadors s'han tornat cada cop més complexos.
