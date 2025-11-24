El truc de Laura Encina, experta en finances: "Estalviar per objectius et portarà a una motivació més gran"
L'especialista recomana crear diferents “guardioles” o comptes segons les metes que vulguis assolir
Patricia Páramo
Estalviar és un dels pilars fonamentals per a una bona salut financera, però no sempre se li dona la importància que es mereix. Moltes persones consideren que estalviar és simplement “guardar allò que sobra” a final de mes, sense planificació ni intenció concreta. Tot i això, l'estalvi conscient és clau per poder enfrontar imprevistos, complir fites personals i viure amb més tranquil·litat econòmica.
En un context com l'actual, on els preus pugen i el poder adquisitiu és afectat, tenir una estratègia d'estalvi sòlida és més important que mai. Estalviar no només ens permet crear un matalàs financer davant d'emergències, sinó també preparar el camí cap a objectius importants com ara unes vacances, la compra d'un cotxe o l'entrada d'un habitatge. Però perquè l'estalvi sigui eficaç, ha de tenir una direcció clara.
No serveix de res anar acumulant diners sense un propòsit, ja que el més probable és que aquests diners acabin gastant-se en coses sense importància. L'estalvi sense planificació sol ser irregular i inconstant i genera una falsa sensació de seguretat. Per això, cada cop més experts en finances personals recomanen establir objectius concrets i mesurables que ens mantinguin motivats i compromesos amb la nostra economia.
Errors a l'hora d'estalviar
L'experta en finances personals Laura Encina, coneguda pels seus consells a Instagram, explica alguns errors molt freqüents que la majoria de les persones cometen amb els seus diners. Segons Encina, “és molt probable que tu n'estiguis cometent almenys un”.
El més comú és estalviar sense objectius. La Laura explica que moltes persones simplement van deixant diners al compte corrent sense una finalitat específica. “Quan apareix un objectiu, com un viatge o una reforma, aleshores tiren d'aquests diners”, comenta. Però això és un error perquè no hi ha planificació ni control. La recomanació de l'experta és clara: comença a estalviar per objectius concrets, dividint els teus diners en diferents “guardioles” o comptes segons les metes que vulguis assolir.
Aquest sistema t'ajudarà a organitzar millor les teves finances i augmentarà la teva motivació, ja que veuràs com et vas apropant a poc a poc a cadascun dels teus objectius. A més, aquest enfocament permet trobar productes financers específics que millor s'adaptin a cada fita: per exemple, un compte remunerat per a un estalvi a mitjà termini o un pla d'inversió si l'objectiu és a llarg termini.
- Dona bona olor i neteja al 100%: màgia per a la teva rentadora
- D’on ve el calamar que mengem a Espanya?
- Tres adolescents apassionades per les matemàtiques: 'No m'agrada que es pensi que són només per gent friqui
- Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
- Rescaten en helicòpter una excursionista ferida quan pujava a la Roca Foradada
- La Sagrada Família s'inventa amb èxit un mercat per dinamitzar el barri
- Mor una noia de 17 anys en un accident de moto al Bruc
- «Em dol moltíssim que es digui gitano a algú que roba encara que no ho sigui»