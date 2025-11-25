El 65% dels autònoms cobra menys de 1.000 euros en jubilar-se: així queda la pensió mitjana
Gairebé dos de cada tres dels jubilats del Règim d'Autònoms percep menys de mil euros mensuals, molt per sota dels assalariats
Les baixes bases de cotització i la manca d'anys cotitzats expliquen una escletxa que no deixa de créixer
Marcos Rodríguez
A Espanya, la bretxa entre les pensions dels treballadors per compte d'altri i els autònoms continua sent abismal, tot i ser un sector que genera el 16% del PIB. Segons les últimes dades de la Seguretat Social, la pensió mitjana de jubilació dels autònoms amb prou feines supera els 1.000 euros mensuals (1.007,8 euros/mes), mentre que al règim general —el dels assalariats— ronda els 1.660 euros.
Dit d'una altra manera, dos de cada tres autònoms jubilats perceben menys de 1.000 euros al mes, una xifra que evidencia l'impacte de dècades cotitzant per les bases mínimes.
L'herència de cotitzar "com a mínim"
Durant anys, més del 80% dels treballadors autònoms ha cotitzat per la base mínima permesa, cosa que ha limitat de forma directa l'import de la seva pensió futura. Tot i que aquesta pràctica permetia reduir les quotes mensuals a la Seguretat Social, l'estalvi immediat s'ha traduït en un minvament important en la jubilació.
Els experts en pensions recorden que la prestació de jubilació depèn directament de les bases de cotització i dels anys cotitzats, de manera que els autònoms amb trajectòries irregulars o amb llargs períodes sense cotitzar acumulen encara més desavantatges davant dels assalariats.
Precisament davant d'això està lluitant la Seguretat Social amb les seves polítiques de 'farciment' del que es coneixen com a "llacunes de cotització".
La reforma de cotitzacions: una solució a llarg termini?
Des del 2023, el nou sistema de cotització per ingressos reals pretén corregir aquesta situació. La idea és senzilla: qui més guanya, més cotitza, cosa que en teoria hauria de millorar les futures pensions del col·lectiu.
Tot i això, els seus efectes reals trigaran anys a notar-se. Els autònoms que ja estan jubilats —o estan a punt de fer-ho— ho faran amb bases històricament baixes, i les pensions continuaran sent modestes en comparació amb la resta de treballadors.
A més, les organitzacions del sector adverteixen que l'augment de les quotes per a certs trams pot generar més pressió econòmica en un moment en què molts petits negocis encara es recuperen de la inflació i la pujada de costos, a més del sorpasso de la immigració als autònoms nacionals.
Una bretxa que s'engrandeix
El resultat de tot això és un panorama preocupant: mentre la pensió mitjana del règim general ha crescut els darrers anys per sobre del 4% anual, la del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) es manté estancada al voltant dels 1.000 euros.
Això suposa que els autònoms cobren, de mitjana, un 40% menys que els assalariats jubilats. Una diferència que s'agreuja especialment a les grans ciutats, on el cost de vida fa que una pensió d'aquesta quantia sigui insuficient.
UPTA exigeix canviar el model fiscal
La Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA) va presentar el passat dilluns 27 d'octubre la proposta de reforma fiscal que busca reduir la càrrega impositiva dels autònoms i microempreses mitjançant la baixada de l'IRPF.
La proposta inclou a més a més la creació d'un Fons d'Equilibri Fiscal que mantingui estable la recaptació total, beneficiant els petits negocis sense perjudicar l'equilibri pressupostari.
El PP proposa un "pla integral d'autònoms"
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va presentar, al congrés d'ATA a Madrid, el pla d'autònoms. Deu punts en què el líder de l'oposició planteja introduir baixes de maternitat per al sector, flexibilitzar el pagament de quotes als treballadors per compte propi en dificultats i reduir progressivament a un pagament anual l'actual pagament trimestral de l'IVA.
El repte pendent
En plena tensió i confrontament pel pla del Govern de pujar la quota dels autònoms el 2026, el futur del col·lectiu exigeix conscienciar sobre la importància de cotitzar adequadament, fomentar sistemes complementaris d'estalvi i garantir que la transició al model per ingressos reals no penalitzi els autònoms amb rendes més baixes.
Perquè, si continua així, les pensions dels autònoms continuaran sent la cara més visible d'un sistema que premia poc els que més arrisquen.
