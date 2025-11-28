Un jubilat haurà de tornar uns 10.000 euros de la pensió després de cobrar-la sent autònom
El pensionista continuava donat d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) mentre cobrava la prestació
Javier Fidalgo
En les últimes setmanes, la justícia ha dictat sentència sobre un dels dubtes més grans dels treballadors autònoms, la jubilació dels quals està pròxima. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, un jubilat haurà de tornar 10.027,66 euros de la pensió de jubilació a l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
L'audiència ha confirmat que la pensió va ser cobrada de manera indeguda, ja que el jubilat continuava donat d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). En aquest cas, el Tribunal va dictaminar a favor de la Seguretat Social.
Encara que el jubilat no hagués realitzat cap activitat, la Llei General de la Seguretat Social indica que hi ha una incompatibilitat entre rebre la pensió i estar donat d'alta al RETA.
El 2014, Belarmino es va jubilar a través del Règim General però, segons la sentència, "es va donar d'alta al règim especial d'autònoms el 15 de novembre del 2021, comunicant a la Seguretat Social l'inici de l'activitat RETA".
En aquest context, la Seguretat Social es va adonar que el pensionista continuava rebent la totalitat de la pensió de jubilació, alhora que estava donat d'alta com a autònom.
Per aquest motiu, l'organisme va enviar una carta de resolució, indicant que "suspèn la pensió i declara la procedència del reintegrament de les quantitats indegudament rebudes per import de 9.465,15 euros".
Tot i això, el pensionista hauria assegurat que mai va rebre la notificació al seu domicili, pel fet que figurava com a "desconegut" en el seu expedient. A continuació, la Seguretat Social va publicar la resolució del seu cas al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).
Posteriorment, el jubilat va sol·licitar una regularització a través de la jubilació activa. Aquesta modalitat permet al pensionista cobrar el 50% de la pensió i compatibilitzar-ho amb una activitat econòmica. No obstant això, la Seguretat Social va insistir que els pagaments anteriors continuaven constant com a indeguts.
