Lucía Francés, influencer de 27 anys: "Acabo de comprar-me un pis a Londres i aquestes són les estratègies d'estalvi que més em van ajudar"
La creadora de contingut explica com va aconseguir estalviar prou diners per adquirir un habitatge en una de les ciutats més cares del món
Patricia Páramo
Lucía Francés, creadora de contingut a TikTok, s'ha convertit en un referent per a molts joves gràcies al seu enfocament pràctic sobre les finances personals. A través d'un vídeo viral publicat recentment, la influencer ha compartit amb els seus seguidors una notícia que ha generat milers de reaccions i és que s'acaba de comprar un pis a Londres amb només 27 anys.
El més sorprenent és com ho ha aconseguit. Segons explica ella mateixa, tot ha estat gràcies a una sèrie de tècniques d'estalvi que ha aplicat amb disciplina durant diversos anys.
Paga't a tu primer
Pagar-te a tu primer és, segons Lucía, la regla d'or per estalviar de manera efectiva. Contrari al mètode tradicional de gastar primer i estalviar després, la influencer recomana invertir l'ordre. “Quan et paguin, separa automàticament els teus estalvis i inversions abans de gastar en res més”, aclareix Francés. D'aquesta manera, l'estalvi esdevé una obligació, no una opció. “Si esperes a estalviar el que et sobra, probablement no et sobrarà res”.
Redueix les compres que no aporten felicitat
Una altra de les claus que destaca la jove creadora de contingut és fer-ne un consum més conscient, eliminant aquelles despeses que no li aportaven valor real. “La clau no és deixar de gastar, sinó gastar només en allò que realment t'importa”, afirma. Lucía es va adonar que moltes de les seves despeses eren impulsives o socials, com roba de moda que no feia servir, sopars que no gaudia o subscripcions que no aprofitava. En identificar aquests patrons, va començar a eliminar tot el superflu, centrant-se únicament en aquelles coses que veritablement li generaven benestar.
Així, no només va reduir la despesa mensual, sinó que va augmentar la satisfacció en consumir.
La regla del 50-30-20
La tercera tècnica que recomana Lucía Francés és el conegut mètode del 50-30-20, un sistema senzill, però poderós per gestionar els ingressos:
- 50% per a necessitats bàsiques (lloguer, menjar, transport, factures)
- 30% per a lleure i capricis (viatges, sopars, entreteniment)
- 20% per estalvi i inversions (compte d'estalvis, fons, borsa)
Aquest sistema li va permetre establir límits clars sense sentir-se privada de gaudir dels seus diners. A més, adaptava el mètode segons la situació personal, per exemple, reduint l'oci temporalment si volia estalviar més ràpidament. "La flexibilitat és clau, però sempre cal mantenir l'hàbit de l'estalvi", conclou.
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- El 'castell' abandonat a quinze minuts de Berga que s'ha convertit en una joia pels tiktokers i grafiters
- La jutgessa envia a presó provisional sense fiança Santi Laiglesia per l’homicidi d’Helena Jubany el 2001
- Un accident entre dos turismes i una moto deixa dos ferits i obliga a tallar la Bv-4501, a Pineda de Bages
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- El millor formatge de búfala del món fet a Moià, nascut d’uns inicis difícils: 'Ens costava molt de vendre
- Necrològiques del 28 de novembre del 2025
- Les millors fires i plans de Nadal per passar un cap de setmana diferent a la Catalunya central